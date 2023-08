一家5口逃過夏威夷野火！全因iPhone這功能　他曬截圖：真的救了命

▲夏威夷毛伊島野火災情慘重,許多居民開車逃離火勢,最終仍有人不幸陳屍車內。(圖/路透)

夏威夷毛伊島野火迄今奪走至少99條人命,然而,國外一名推特(更名為X)網友分享,iPhone一項功能真正拯救了他哥哥的女友在夏威夷的5名親人,當野火在身旁爆發時,手機根本沒有通訊服務,但他們利用衛星順利聯絡消防部門,大約30分鐘後就安全撤離,而這則推文瀏覽次數現已超過876萬次。

蘋果iPhone 14與iPhone 14 Pro上可使用「透過衛星傳送的SOS緊急服務」。

根據紐約郵報報導,網友Michael Miraflor解釋,他哥哥的女友的表親一家在毛伊島(Maui)遭遇野火,他們困在車子裡,但大火突然在車子周圍爆發,當時手機顯示沒有服務,所以iPhone的蘋果「SOS緊急服務」是他們聯繫救難人員的唯一方式,「這真的救了他們的性命。」

國外網友分享使用iPhone功能,傳訊息給緊急部門調度員,順利逃離夏威夷野火。

Michael Miraflor在推文中附上他們利用「SOS緊急服務」求救的對話截圖,最初在晚間6時13分通報,有5個年齡介於18到30歲的人受困在一輛白色廂型車裡並附上所在位置,還說「到處都是火」、「我們被火包圍,視線受阻」、「我們該開車嗎?」、「車子非常燙」等。經過調度員與消防部門聯繫後,他們最終在6時47分順利獲救。

在毛伊島野火災難中,許多人表示他們沒有收到火警通知,因為沒有訊號也無法打電話求救,而這則貼文吸引超過876萬次瀏覽、5.1萬人按讚,Michael Miraflor在留言貼出「透過衛星傳送SOS 緊急服務」的蘋果官方影片並表示,他也要抽空學習如何使用這項功能。

據蘋果官網說明,「SOS緊急服務」會自動撥打當地的緊急電話號碼,並將你的位置資訊分享給緊急服務單位,當「SOS」出現在 iPhone 狀態列時,可透過行動網路撥打緊急電話。在iPhone 14和iPhone 14 Pro機型則可以在沒有行動網路與Wi-Fi覆蓋時,使用「透過衛星傳送的SOS緊急服務」傳送訊息給緊急服務單位。不過台灣目前尚未在衛星SOS服務範圍內。

蘋果「透過衛星傳送的SOS緊急服務」範圍尚未納入台灣,在緯度高於62°的地方衛星可能也無法連線。

For anyone curious, here's a video that explains how Apple Emergency SOS via Satellite works



I'm setting aside time this week to educate myself on the full feature set, which I've taken for granted on my 14 Pro.https://t.co/8qfuubzzsi