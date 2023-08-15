一家5口逃過夏威夷野火！全因iPhone這功能　他曬截圖：真的救了命

▲夏威夷毛伊島野火災情慘重，許多居民開車逃離火勢，最終仍有人不幸陳屍車內。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

夏威夷毛伊島野火迄今奪走至少99條人命，然而，國外一名推特（更名為X）網友分享，iPhone一項功能真正拯救了他哥哥的女友在夏威夷的5名親人，當野火在身旁爆發時，手機根本沒有通訊服務，但他們利用衛星順利聯絡消防部門，大約30分鐘後就安全撤離，而這則推文瀏覽次數現已超過876萬次。

▲蘋果iPhone 14與iPhone 14 Pro上可使用「透過衛星傳送的SOS緊急服務」。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

根據紐約郵報報導，網友Michael Miraflor解釋，他哥哥的女友的表親一家在毛伊島（Maui）遭遇野火，他們困在車子裡，但大火突然在車子周圍爆發，當時手機顯示沒有服務，所以iPhone的蘋果「SOS緊急服務」是他們聯繫救難人員的唯一方式，「這真的救了他們的性命。」

▲國外網友分享使用iPhone功能，傳訊息給緊急部門調度員，順利逃離夏威夷野火。（圖／翻攝推特／@michaelmiraflor）

Michael Miraflor在推文中附上他們利用「SOS緊急服務」求救的對話截圖，最初在晚間6時13分通報，有5個年齡介於18到30歲的人受困在一輛白色廂型車裡並附上所在位置，還說「到處都是火」、「我們被火包圍，視線受阻」、「我們該開車嗎？」、「車子非常燙」等。經過調度員與消防部門聯繫後，他們最終在6時47分順利獲救。

在毛伊島野火災難中，許多人表示他們沒有收到火警通知，因為沒有訊號也無法打電話求救，而這則貼文吸引超過876萬次瀏覽、5.1萬人按讚，Michael Miraflor在留言貼出「透過衛星傳送SOS 緊急服務」的蘋果官方影片並表示，他也要抽空學習如何使用這項功能。

據蘋果官網說明，「SOS緊急服務」會自動撥打當地的緊急電話號碼，並將你的位置資訊分享給緊急服務單位，當「SOS」出現在 iPhone 狀態列時，可透過行動網路撥打緊急電話。在iPhone 14和iPhone 14 Pro機型則可以在沒有行動網路與Wi-Fi覆蓋時，使用「透過衛星傳送的SOS緊急服務」傳送訊息給緊急服務單位。不過台灣目前尚未在衛星SOS服務範圍內。

▼蘋果「透過衛星傳送的SOS緊急服務」範圍尚未納入台灣，在緯度高於62°的地方衛星可能也無法連線。（影片取自蘋果官方YouTube）