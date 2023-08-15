遭搶百萬現金報案說不清　原來是詐團黑吃黑！8人被逮

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局在日前接獲報案，有1名男子聲稱被人搶走1百萬現金，警方循線追查，發現男子被搶走的現金竟是詐騙面交所得，且持空氣槍搶錢的人，竟是詐騙集團內部成員夥同外人合謀，警方先逮捕涉嫌搶錢的3人逮捕到案，後續又將詐騙集團5嫌也一併剿滅。

警方調查，36歲的蔡姓男子6月2日上午10時許，跑到北市警中山分局中山二派出所報案，指稱被人搶走1百萬元，警方追問金錢目的、來源，蔡男堅決不透露，且還將手機重置，讓警方感到相當困惑，但仍著手追查。

▲詐騙集團成員得知詐騙面交時間地點，竟然找來2人合謀搶走百萬現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在6月陸續逮捕涉嫌搶錢的48歲的張姓、26歲的王姓以及策畫的36歲黃姓等3名男子到案，才發現原來是黃姓男子得知蔡姓男子要交易百萬現金，所以找王、張一起合謀，在蔡姓男子拿到錢後，立刻持空氣槍將蔡姓男子包圍，並搶走現金。

警方先行將黃等3人逮捕並依照搶奪罪嫌移送法辦，並追查蔡姓男子所持金流，發現蔡男竟然為詐騙集團成員，利用投資名義，騙取許姓男子信任，許男先後被騙走5百萬現金，在6月初又再交付百萬給蔡男，蔡男離開後就馬上遭搶。

▲詐騙集團黑吃黑搶走百萬現金，警方除了逮搶錢3嫌，還一舉將幕後詐團一併剿滅。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在逮捕黃等3人時，起獲贓款1萬7千元、空氣槍以及背包，在背包內發現多張假投資公司的員工證件，警方不排除蔡男涉嫌投資詐騙，所以另外又針對蔡姓男子等詐騙集團著手偵辦，追查蔡姓男子幕後詐騙集團黑手。

警方後來查出，蔡男以及25歲的錢姓、34歲的林姓男子等人，均為詐騙集團成員，先將3人逮捕之後，又追查上游25歲的沈姓、31歲的林姓男子到案，共計逮捕5名詐騙集團成員，訊後依照詐欺、洗錢以及《組織犯罪條例》等罪嫌將一干人等送辦。