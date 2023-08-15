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夏威夷「警報器集體失靈」可能原因曝光　全球規模最大竟沒響

▲▼夏威夷毛伊島野火。（圖／路透）

▲夏威夷毛伊島野火罹難數攀升至99人。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

夏威夷野火罹難數攀升至99人，該州擁有「全球最大規模」的戶外公共安全警報系統，災難發生時卻完全沒有啟動，州長格林（Josh Green）14日對此回應，官員認為，由於野火產生的極端高溫，才導致毛伊島（Maui）警報器
「基本上無法使用」。

格林向CNN表示，當局研判火勢高溫為警報器集體失靈的肇因，「我們現在在颶風或海嘯期間通常都會使用警報器，但我們正在評估這個做法。」他要求調查單位與聯邦緊急事務管理署（FEMA）及美國國家航空暨太空總署（NASA）合作進行上述評估。

格林也透露，他在災害第三天就授權州檢察長進行全面調查，「這是很不尋常的。事實上，在很多時候，人們都要等上數月甚至數年，才能調查這些問題」，但也坦承仍需要一點時間釐清真相。

▲▼夏威夷毛伊島野火。（圖／路透）

NPR、CBS報導，早在1940年，夏威夷就開始裝設第一批警報器，起初為軍事用途，用以防止敵方攻擊，直到1946年，一場大海嘯奪走近160條人命後，官員才意識到該設備也能用來警告天然災害。

如今，夏威夷全州擁有逾400個戶外警報器，被認為是全世界規模最大，第二大島毛伊島也有80個警報器，提醒民眾天然災害來臨，但在這次野火期間，竟然完全沒有啟動。

夏威夷緊急事務管理局（Hawaii Emergency Management Agency）發言人溫特勞布（Adam Weintraub）證實，「根據我們的紀錄，州內及郡內沒有人試圖觸發這些警報器。」他解釋為何緊急應對當局沒有啟動系統時說，「這在很大程度上取決於火焰移動的速度。他們試圖與現場（團隊）協調應對，而且他們已經發布其他警報系統」，包括手機、電視及廣播的警示資訊。

 

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