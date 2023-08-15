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賴清德接受彭博專訪　稱中國製造緊張「國際紅線就是台灣紅線」

文／中央社

副總統賴清德近期接受彭博專訪表示，台海緊張根源在中國，台灣安全是全世界的問題，國際紅線就是台灣的紅線。台海一旦情勢危急，他相信美國等全球民主國家知道如何因應。

▲▼副總統賴清德過境美國紐約，13日午間（台灣時間14日凌晨）出席主流暨僑界人士午宴。（圖／路透）

▲副總統賴清德接受彭博專訪。圖為賴清德過境美國紐約，13日午間（台灣時間14日凌晨）出席主流暨僑界人士午宴。（圖／路透）

競選總統的賴清德在專訪中傳達，希望世界知道他是一位「理性、穩健的領導人」。他知道台灣要怎麼因應作為一個國家面臨的種種挑戰，也了解台海議題本質嚴肅且複雜，需要理性、穩健的領導風格，這會讓台灣在地緣政治變局中繼續往前走。

賴清德7月27日在總統府接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）訪問，這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來首次接受外媒專訪。訪談影片於台北時間15日清晨首播，時值賴清德從美國紐約過境，飛抵友邦巴拉圭訪問。

賴清德曾自稱「務實的台獨工作者」。被問及是否希望台獨，賴清德重申，所謂的務實是台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國，不是中華人民共和國的一部分。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不必另外宣布獨立。

賴清德被追問台獨路線圖後說，個人責任是維持台海現狀，保護台灣，維護民主、和平與繁榮，追求獨立的架構並不存在，「我們必須致力維持和平現狀，因為台灣已經是一個主權國家」。

中國近年加強對台文攻武嚇，去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、今年4月總統蔡英文在美國會見現任眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，北京都在台灣周圍發動軍事演習，賴清德出訪期間也在東海演習。

談到中國對台威脅下「紅線」在哪，賴清德說，台海緊張問題不在台灣，而是中國愈來愈強勢，試圖併吞台灣，且欲改變基於規則的國際秩序。在此情況下，必須表明台灣安全是全世界的問題，台海和平穩定符合國際利益，「國際的紅線將會是台灣的紅線，也會是我的紅線」。

至於台海情勢危急時對美國挺台有多大信心，賴清德以「台灣的好朋友」稱呼美國，指台美是政治、經濟、人權等層面的夥伴，台灣安全是世界性的問題，維持台海與印太地區和平穩定符合國際社會共同利益，他相信世上所有民主國家，包括美國，都知道訪問者所提情況一旦發生要如何反應。

台灣總統大選離投票剩不到5個月。賴清德說，這場選舉對台灣是2條路線的選擇。一條是持續與國際社會緊密交流合作，同時深化民主；另一條路是接受一中原則，與中國站在一起。賴清德說，相信美國會持續支持台灣「繼續往民主這條路上走」。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，台海局勢受到全世界廣泛關注。談到對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）挺身而出有何感想，賴清德說，民主是普世價值，不分國界，澤倫斯基領導人民抵抗俄羅斯入侵，不只保衛國家、領土與人民，也為民主價值奮鬥。俄羅斯在毫無動靜之下就侵略烏克蘭，讓大家知道獨裁政權的不可預測性，「我們必須做最壞的打算、做最好的準備」。賴清德說，戰爭沒有贏家，和平無價。從俄烏戰爭知道，必須盡全力避免台海戰爭。

訪談另一焦點是台灣半導體布局。台積電正在美國亞利桑那州、日本熊本縣建廠，8月稍早宣布將與多家廠商在德國德勒斯登合資設廠。

賴清德被問到美方如希望台積電在美國增建晶圓廠，他是否會阻止。他說，半導體產業是個生態系統，台積電先進製程與基地都在台灣。如果台積電選擇到美國或其他地方經營，是台灣經濟實力的拓展，也是國際供應鏈重組的一部分，他正面看待相關發展。

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