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社會 社會焦點 保障人權

8歲女童單車日摔傷門牙！家長求償117萬破局　判決結果出爐

▲▼判決書以運動公園現場斜坡路段照片，詳細敘述3位帶隊老師沒有疏失，「騎乘腳踏車本來即蘊涵自摔風險」等論點。（圖／翻攝判決書）

▲判決書以運動公園現場斜坡路段照片，詳細敘述3位帶隊老師沒有疏失，「騎乘腳踏車本來即蘊涵自摔風險」等論點。（圖／翻攝判決書）

記者黃哲民／台北報導

北市1家補習班2020年帶13位學童到新店區1處運動公園騎單車，8歲張姓女童在現場摔車撞裂門牙「缺角」，家長心疼怒控3位帶隊老師放任學童在禁止騎車的斜坡練習，又沒提供安全帽等護具，涉犯過失傷害罪嫌。台北地院審結，認為騎腳踏車本來就有自摔風險，3位老師並無過失，判決均無罪，並期許女童傷勢妥善治療，大人「發揮智慧思索」有無訴訟之外更圓滿方式落幕，可上訴。

本案發生於2020年7月30日，當天補習班舉辦夏令營「單車日活動」，包括前後任負責人和1位老師共3人，帶領13位學童從內湖到新店1處運動公園練車，當時8歲的張姓女童結束活動回家，被家長發現上顎正中門牙被撞裂有「缺角」，下顎與雙膝也有擦挫傷，趕緊就醫，重返活動現場查明女兒是在公園裡1處斜坡路段摔傷。

家長認為這處長達30多公尺斜坡路段，在入口豎立「禁止騎乘，下車牽引」的告示牌，帶隊老師卻放任學童在這處斜坡練車，沒嚴防發生意外也沒提供安全帽、護膝護肘等護具，怒告3位帶隊老師涉犯過失傷害罪嫌，檢方偵辦後起訴3人。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

參與帶隊的補習班前後負責人表示，當天活動分組進行，張姓女童並非他們的組員、所以不清楚事發過程，但出發前已提醒家長為小孩準備護具，夏令營無法免費提供涉及個人衛生的用品，且張童當天和其他小朋友一起吃冰、吃糖果和米苔目，沒反映遇到什麼問題，他們認為張童可能是在別處受傷。

帶領張姓女童的邱姓女老師說，這1組都是新手，所以沒跟隨另2組路線，而是在公園斜坡旁的廣場練車，張童跟她說腳痛，她蹲下看見張童膝蓋「白白的」，就請同事帶張童去醫療隊擦藥包紮。

法官審理認為，證人證稱當天聽到有人喊「老師有人受傷」，張童也當庭明確指出摔倒地點在斜坡與平地鄰接處，並說摔傷後覺得「牙齒舔起來感覺怪怪的，好像有點裂掉的感覺」，可見張童傷勢確實是當天摔車造成，或許因當下沒有劇痛、怕被師長盤問責備，或單純急於享樂吃冰而隱忍傷勢，所以沒明說。

不過法官指出，判斷個案注意義務時，應審酌「容許風險」，若一概要求消除一切風險以防止發生意外，則許多現代社會有其存在意義及價值的活動，勢必遭到捨棄、抑制，反而有礙社會健全發展，所以對於社會價值判斷所允許、且為社會共同生活所接受的一定風險，不應動輒以刑事過失責任制裁。

法官查明張童是自行跟隨他人騎下斜坡摔車，不是老師帶領，3位帶隊老師能否提前防範，確有疑問，且這處斜坡斜率小於6.5%，相對平緩，一般人未必預判須積極避險，何況「騎乘腳踏車本來即蘊涵自摔風險」，縱然小朋友「萬一」自摔，也未必超出社會生活可容許的範圍。

至於現場豎立的告示牌，法官函詢管理單位得知，用意是防止人車共道而擦撞糾紛，不等於坡度已達禁止騎單車的高危險程度，此外，在運動公園並無「一定要讓騎乘腳踏車的小孩配戴護膝」的公認準則，學騎腳踏車本來就可能摔倒、跌倒導致膝部擦挫傷，法官直指這是「法律上容許風險」。

法官指本案多次調解，因金額落差太大破局，家長要求117萬餘元，再降為70餘萬元，補習班願賠32萬元，已釋出相當善意。法官認為發生本案不幸結果，無論任何人均不樂見，期許張童牙齒傷勢能妥善治療，回歸日常，也期盼大人「發揮智慧思索」有無訴訟之外更圓滿方式落幕，據此判3位帶隊老師均無罪，可上訴。

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