台灣棋王遭爆是性騷慣犯！　竟還聯合霸凌美女棋士

▲紅面棋王周俊勳是亞運圍棋隊總教練，也在海峰棋院教棋。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

世界棋王周俊勳，最近他卻捲入性騷、霸凌風波，指控他的是與美女棋士蘇聖芳。蘇聖芳在去年11月16日遭周俊勳撫摸後背。同年11月30日，蘇在另一場比賽完準備起身離開會場時，發現周就站在不遠處，她感覺很不自在，打算閃人，沒想到周竟再度朝她伸出鹹豬手，撫摸她的背。

因為有前車之鑑，她立刻與周俊勳拉開距離，並出言制止，但周的反應讓她無言，也讓她確信周的動機不單純。蘇聖芳說，她警告周不要摸她，但周根本不理，一邊將手伸向她，一邊說：「這不是摸，是在鼓勵！」蘇嚇到當場跑走，原本打算向棋院的女主管反應，但工作人員告訴她，周是性騷慣犯，多年前曾熊抱其他女棋士，女主管得知後卻檢討被害人，雙方最後和解收場。

工作人員的一番話，讓蘇聖芳打了退堂鼓，她除了擔心自己會被搓湯圓，更擔心若得罪總教練，恐怕會失去國手資格，所以選擇隱忍，沒想到周竟變本加厲，與其他棋士聯合排擠她，接下來的3個月，蘇甚至接連遭20多名棋士霸凌，情節有如《黑暗榮耀》，讓她痛不欲生。

蘇聖芳透露，海峰棋院一名女棋士不滿她不隸屬棋院，卻能成為準國手，想要逼退她，去年12月開始聯合「自己人」對她展開一連串霸凌，這些棋士看她的眼神充滿鄙視，甚至干擾她比賽，看到她吞敗或見她落淚，大家還會故意在她面前擊掌喝采，甚至刻意走到她面前嘲諷她。

更誇張的是，周俊勳跟其他棋士還會在休息時間，緊盯著蘇聖芳的胸部、耳朵、臀部猛瞧，讓她感到很不舒服，後來有人告訴她，周會在手機群組發號指令，棋士們收到指令後就會跟著照辦，蘇在棋院的行蹤也被監控，讓她不寒而慄。蘇聖芳說：「我向一名女棋士打聽群組的消息，起初她說她沒有在群組內，不清楚狀況，後來又說群組不存在，要我不要多想，讓我更覺得奇怪。」

不僅如此，蘇聖芳表示，還有女棋士指名道姓嘲笑她，或趁她上廁所時，揪人在門外嗆聲，指她人品差、靠作弊上位，背包也被不明人士翻成一團亂，她因為長期遭受霸凌，身心俱疲，培訓期間幾乎天天以淚洗面。

她說：「我有去看身心科，但沒有改善，比賽時會不自覺落淚，哭到比賽結束，口罩都被淚水浸濕，其他棋士看到我被霸凌，也不敢接近我，我曾經找人求助，但跟對方才剛坐下，還沒開口，就有7、8個人將我們圍住，後來我甚至不敢上廁所，因為一到廁所就被霸凌，真的很誇張！」

▲退出亞運代表隊後，蘇聖芳原5萬多元的津貼被扣了3萬多元，僅剩1萬出頭。

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