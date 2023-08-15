日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

▲日圓續跌。（圖／123rf）

記者張靖榕／綜合外電報導

受到美元走揚影響，日圓匯率再次走弱，周一（14日）一度開出1美元兌145.22日圓，創下去年11月以來的最低水準。

財聯社報導，有「全球資產定價之錨」稱號的美國10年期國債收益率一度觸及4.18％，距本月稍早觸及的年內高點4.20％相當近，推升美元指數重返103高位附近，並將日圓在內的許多亞州貨幣匯率打壓。

分析認為，市場對美國物價居高不下更加警惕，同時日本央行繼續實施負利率政策，投資者拋售日圓的傾向更明顯。相關統計顯示，今年以來，日圓兌美元匯率已下跌約9.5％，成為主要發達市場貨幣中表現最差。

澳洲聯邦銀行策略師凱羅孔（Carol Kong）在報告中表示，日本公布疲弱的薪資與PPI數據後，市場對日本央行政策緊縮預期明顯降溫，支撐了美元兌日圓的匯率，此外，對天然氣供應的擔憂家具導致能源價格飆升，也拉開美元兌日圓的差距。

匯豐銀行最新一份外匯簡報指出，還有一個新的因素在支撐美元，即對美國預算赤字與國債供應的擔憂，導致美國長期收益率較高，雖然最終可能是暫時的，但情況正在發生，現今也沒有美元下跌的強烈跡象。

匯豐銀行估計，日本政府會145-148區間內著手推升日圓匯率，如去年日本當局曾3度出手干預匯市，9月當時正是日圓跌破145關口後出手。

三井住友銀行首席策略師屋諾Daisuke Uno，雖然市場對干預的預期加劇，但當局短期內可能只會進行口頭干預。匯豐銀行則認為，若當局不干預，市場可能會重新建立對日元的空頭頭寸。此前，空頭頭寸曾在日本央行7月會議前被削減了三成以上。

新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示，若走勢更加單方面且波動過大，當局干預的可能性就更大。