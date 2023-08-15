美國股市收盤上漲　科技類股勁揚

▲美國股市4大指數今天收盤都上漲。（資料照／達志影像／美聯社）
文／綜中央社紐約14日綜合外電報導
投資人衡量貨幣政策未來方向並思索經濟軟著陸的前景之際，美國股市4大指數今天收盤都上漲，其中科技類股漲勢強勁。
道瓊工業指數小漲26.23點或0.07%，收35307.63點。
標準普爾指數上漲25.67點或0.57%，收4489.72點。
那斯達克指數勁揚143.48點或1.05%，收13788.33點。
費城半導體指數大漲100.90點或2.87%，收3615.45點。
▲美國股市4大指數今天收盤都上漲。（資料照／達志影像／美聯社）
文／綜中央社紐約14日綜合外電報導
投資人衡量貨幣政策未來方向並思索經濟軟著陸的前景之際，美國股市4大指數今天收盤都上漲，其中科技類股漲勢強勁。
道瓊工業指數小漲26.23點或0.07%，收35307.63點。
標準普爾指數上漲25.67點或0.57%，收4489.72點。
那斯達克指數勁揚143.48點或1.05%，收13788.33點。
費城半導體指數大漲100.90點或2.87%，收3615.45點。
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