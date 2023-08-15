COVID-19新變異株「EG.5」竄起！　侵50國住院人數驟增40％

▲COVID-19新型變異株繼續在全球擴散。（圖／CFP）

文／中央社紐約14日綜合外電報導

隨著COVID-19感染和住院人數在美國、歐洲和亞洲呈現上升趨勢，衛生官員將矛頭指向暱稱為「艾里斯」（Eris）的新變異株EG.5。EG.5是Omicron亞型變異株。

什麼是「艾里斯」新變異株？

路透社報導，世界衛生組織（WHO）將暱稱為「艾里斯」的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株EG.5歸類為「需留意變異株」（Variants of Interest, VOI），這表示它應該受到比其他變異株更密切的關注，因為突變可能使它更具傳染性或嚴重性。

不過世界衛生組織表示，目前看來，它並不比其他變異株對公共衛生造成更大的威脅，並且「沒有證據表明，疾病嚴重程度的增加與EG.5直接相關」。

「艾里斯」的傳播速度有多快？

根據世界衛生組織，截至8月8日，EG.5已經在超過50個國家被發現。而根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），EG.5是美國最常見且增長最快的亞型變異株。

根據美國疾病管制暨預防中心資料，與6月份低點相比，COVID-19相關住院人數增長了超過40%，但仍較2022年1月Omicron疫情爆發時達到的高峰低90%以上。

儘管美國各地廢污水中監測到的病毒量，及每週開立的COVID-19口服抗病毒藥品Paxlovid處方籤數量仍處於低點，這些數字在過去1個月裡顯著上升。

何時會有新的追加劑？

輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech SE）、莫德納（Moderna）、諾瓦瓦克斯（Novavax）等藥廠已針對另一個Omicron亞型變異株XBB.1.5研發新疫苗，以更接近各種流行的病毒株。

EG.5與XBB.1.5很類似，差別在前者的棘蛋白結構多一個突變。

XBB.1.5自2022年底出現，美國疾病管制暨預防中心預估，XBB.1.5病例在8月5日前占比仍有10%。美國疾病管制暨預防中心主任柯恩（Mandy Cohen）在近期一次採訪中表示，她預計新的疫苗將於9月的第3週或第4週在美國廣泛推出。

柯恩並未特別提到「艾里斯」變異株，但表示「現在看來，隨著病毒的變化，疫苗仍然對它們有效、藥物仍然對它們有效、它們仍然能被檢測到。因此我們所有的工具依舊可以應對病毒的變化。」