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台灣旅客赴越南可申請「電子簽證」　有望省下大筆費用

▲▼越南胡志明市。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南政府為了拚觀光，開放全世界所有公民使用電子簽證。圖為胡志明市街景。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

越南政府14日發布公告指出，自8月15日起向所有國家和地區公民發放電子簽證。未來台灣旅客赴越南觀光可直接申請電子簽證，有望省下大筆費用。

越南政府電子平台14日晚間發布消息指出，根據政府公告，自8月15日起向所有國家和地區公民發放電子簽證。如此一來，包括台灣在內的所有國家與地區旅客都適用申請電子簽證。

越南國會6月24日通過修改和補充「外國人在越南入境、出境、過境和居留法」等法律條款，並自8月15日起施行。對台灣來說，這次修法最重要的就是越方是否會將台灣列入適用申請電子簽證的名單中。

在開放台灣申請電子簽證之前，旅客赴越南旅遊必須先委託旅行社辦理入境許可才能申請簽證，但入境許可的辦理費用任由市場哄抬，有民眾為此付了200多美元不等，民間怨聲載道，也降低台灣旅客赴越南旅遊的意願。

越南官方統計顯示，今年前7個月共有660萬國際旅客人次到訪越南，達成全年800萬旅客人次目標的83%。即使目標達成率看似不錯，但仍遠遠不及COVID-19疫情前2019年全年的1800萬人次。

越南簽證新規上路後，若能真正落實，將可望振興越南的國際旅遊市場。台灣赴越南觀光與投資考察的人數應該也會增加。統計顯示，台灣在COVID-19疫情前是越南的第4大旅客來源國。

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