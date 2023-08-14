南韓「游泳一哥」黃宣優疑開車肇逃！　80多歲老人過馬路遭擦撞

▲南韓「游泳一哥」黃宣優。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

今年20歲的南韓游泳選手黃宣優屢屢締造佳績，他曾在連續2屆的世界游泳錦標賽為南韓奪下獎牌，是南韓至今唯一一名奪下如此佳績的選手，也因此奠定他「游泳一哥」的地位，然而今（14）日卻因疑似開車肇逃而登上新聞版面，他開車不小心和穿越馬路的80多歲老人發生擦撞，目前雙方已取得和解。

根據《韓聯社》，20歲的黃宣優身高187公分、體重64公斤，是南韓目前游泳領域最閃耀的一顆新星，不過他昨（13）日晚間7時35分開著自駕車進入鎮川國家代表選手村時，車輛的後照鏡撞上走在斑馬線上的80多歲老人，不過他當下似乎並未意識到自己撞上了人，從事故現場離開，幸好該名老人只有輕微受傷。

經過30分鐘後，黃宣優才再度回到事故現場，和接獲受理報案的警方坦承，是自己失誤撞到該名老人。目前警方正在詳細調查事故原因。

▲黃宣優今年7月在福岡世界游泳錦標賽為南韓奪下銅牌。（圖／達志影像／newscom）

對此，大韓游泳聯盟發表聲明，認為該名被撞的80多歲老人遭擦撞時，並非走在斑馬線上，「（這場事故）造成後照鏡前端出現輕微破損，事故當下黃宣優並未認知到自己（擦撞行人），直到抵達選手村後才發現後照鏡出現毀損，因此他重新回到事故現場，並向抵達的警方交待事發經過。」

大韓游泳聯盟強調，黃宣優最近幾個月才開始開車，算是菜鳥駕駛、新手上路，因此雖然肇事時雖未能立刻採取後續措施，應對能力稍嫌不足，但絕非酒後駕駛、或是肇事逃逸，「目前黃宣優已經深刻反省」。

大韓游泳聯盟解釋，黃宣優無法將轎車隨意停靠在道路上，直到進入鎮川選手村入口時才決定調頭，當抵達事故現場後，發現現場並沒有任何人，於是才又回到選手村裡，為杭州亞運備戰，「黃宣優在父母陪同下，已和希望從善處置的受害者逾14日上午圓滿達成和解」。

▲南韓年僅20歲的「游泳一哥」黃宣優。（圖／達志影像／newscom）

另外，大韓游泳聯盟也進一步說明，黃宣優並非因為酒後駕駛才肇禍，且不符合取消國家代表的資格（酒後駕駛、賭博、暴力、侵害人權等），因此不剝奪其身為國家代表選手的資格。

據悉，黃宣優2022年在匈牙利布達佩斯主辦的世界游泳錦標賽為南韓奪下第2名（男子自由式200m）、2023年在日本福岡主辦的世界游泳錦標賽奪下第3名。