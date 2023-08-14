長榮「香港3天2夜自由行」特惠　每人11,888元！還送消費券

▲長榮航空與可樂、雄獅、東南、喜鴻、易飛網、長汎與溫馨等七家旅行社合作推出「極緻香港3天2夜自由行」。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空與可樂、雄獅、東南、喜鴻、易飛網、長汎與溫馨等七家旅行社合作推出「極緻香港3天2夜自由行」，未稅售價每人最低只要11,888元起，活動日期自8月14日起至12月31日止。

「極緻香港3天2夜自由行」嚴選頂級優質住宿，包括香港半島酒店、香港文華東方酒店、香港嘉里酒店、千禧新世界香港酒店、香港海景嘉福洲際酒店、九龍海逸君綽酒店、香港尖沙咀凱悅酒店等，產品內容另加贈千元好禮，旅客可依個人喜好選擇酒店早餐、七人座轎車接機服務、尖沙咀夜遊、養生按摩體驗、景點門票套票，或是前往榮登亞洲50大最佳酒吧品嚐迎賓雞尾酒等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

香港旅遊發展局也提供價值港幣100元的「香港有禮」旅客消費優惠券，讓旅客可以免費在酒吧、餐廳享用迎賓飲品，或於指定商店及景點兌換精選獎品。

長榮航空台北-香港航線目前每週提供35班的飛航服務，密集的班次以及不到90分鐘的飛行時間，無論恣意享受舌尖上的豐美滋味，或是解鎖最新景點設施與美拍打卡熱點，是最適合台灣民眾說走就走、充電解悶的海外旅遊目的地之一。