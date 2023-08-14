南韓驚現「比基尼妹群」嗨坐重機　渾圓形狀全看光！火辣畫面瘋傳

▲南韓街頭時隔一年再現比基尼美女坐重機的畫面。（圖／翻攝自韓網）

記者張寧倢／編譯

南韓首爾去年夏天有一對男女共乘一輛重機，出現在江南區、梨泰院街頭，男子上身半裸，女子則穿比基尼露出火辣巨乳與翹臀，吸引人潮圍觀。然而，今年夏天同樣情況再度於首爾上演，11日中午4名身穿比基尼泳裝的女性乘坐在重機後座，騎過繁忙的江南與弘大街道，一行共8人遭到警方關切，照片在韓網瘋傳。

▲馬路上突然出現4名穿比基尼的火辣女子，引發關注。（圖／翻攝自韓網）

根據韓聯社等南韓媒體報導，首爾江南警察署表示，警方11日下午12時39分左右接獲報案，江南區德黑蘭路一帶有4輛重型機車，後座分別載著4名身穿比基尼、頭戴安全帽的女子，大約20分鐘後警方在現代百貨COEX店附近對這4輛重機進行攔查。8人陳述稱，這麼做的原因是為了雜誌宣傳與拍攝海報。

▲女子向路人打招呼。（圖／翻攝自韓網）

根據韓網流傳的照片可見，4名女子展現美背，泳褲布料少到露出渾圓翹臀，引發網友們正反議論，部分留言表示，「在街上穿比基尼並不是犯罪」、「他們就是想受到關注，乾脆不要關心」、「懷疑我的眼睛了」、「小孩子也在看，宣傳也要適度吧」、「要懂得區分時間和場所啊」。

警方正在考慮是否對這8人以《輕罪處罰法》中的過度暴露罪進行立案。報導稱，過度暴露罪是在公開場所公然暴露身體主要部位，為他人帶來羞恥或不快感受的情況，可處10萬韓元（約新台幣2400元）以下罰款、拘留或行政罰鍰等。

▲韓國男性YouTuber「BOSS J」去年就做過類似行為，引發熱烈討論。（圖／翻攝YouTube）

大約一年前，南韓一名男性YouTuber 於7月底和8月中旬接連在江南、梨泰院一帶騎重機，載著同一名穿著火辣比基尼的女子，兩人都因上述罪嫌被警方以不拘留的方式移送檢察機關偵辦。

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