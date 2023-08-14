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野火恐是人禍？夏威夷93死提集體訴訟　起火源疑是電力公司設施

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／CFP）

▲美國夏威夷野火已增至93人死亡，預計死亡人數還會攀升。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

夏威夷毛伊島已奪走93條命，非官方統計仍有1300多人失蹤，在當局進行搜救的同時，3間律師事務所接受委託展開起火原因調查。律師稱，依據現階段收集到的證據及目擊者說法，推斷起火源就是夏威夷電力公司的設備，大火可能是從受損設備引起。

綜合紐約郵報、雪梨晨驅報等報導，律師事務所「瓦茲格拉」（Watts Guerra）過去這幾天一直在收集證據、採訪證人，並審查相關通報。律師米凱爾瓦茨（Mikal Watts）稱，依據影片、目擊者陳述、野火燃燒過程、遺留下來的設施殘骸等證據，都表明夏威夷電力公司（Hawaiian Electric）的設備是拉海納鎮大火的起火源。

▲非官方統計仍有1300多人失蹤。（圖／路透）

針對此一說法，另外兩間律師事務所蘇格登·施瑞博爾（Singleton Schreiber）和法蘭茲律所（Frantz Law Group）也同意這個論點，也就是夏威夷電力公司受損的設備引發拉海納鎮的致命大火。

在野火爆發前，夏威夷電力公司曾說，有強風吹落電線、電線桿倒下。也有目擊者稱，在大火迅速蔓延之前，有聽到像是樹倒下的巨響，「還有帶電的東西」，接著網路中斷，不久後發現家後面發生大火，趕緊抱起孩子上車逃生。

▲大火把拉海納鎮多輛轎車燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

夏威夷電力公司（Hawaiian Electric）透過聲明表示，大火原因迄今尚未確定，因為野火導致大多數地區仍處於封閉狀態。夏威夷電力公司未事先斷電引發抨擊，目前已有代表上千名在拉海納鎮及小鎮周邊工作生活民眾的集體訴訟案提出，對象是夏威夷電力公司。

夏威夷官方尚未說明火災起因，州長格林（Josh Green）表示，相關調查可能需要數周或是數月的時間，這次的野火災情是該州有史以來最大的自然災害。

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