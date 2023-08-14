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欣興砸40億投資國內首座大型定置式氫能燃料電池　今正式啟用

▲▼欣興董事長曾子章（中）。（圖／記者蕭文康攝）

▲欣興董事長曾子章（中）。（圖／記者蕭文康攝）

記者蕭文康／桃園報導

欣興電子（3037）投資40億建置「大型定置式氫能燃料電池」今於中壢工業區合江廠舉行啟用典禮。此設置為國內首座大型定置式規格，並與美國最大燃料電池製造商Bloom Energy共同攜手合作，開創能源供應多元化與自主性，也讓企業向能源轉型之路。預計2026~2030年再投資30~40億元，發電量佔廠區使用量12~15%。

欣興電子董事長曾子章表示，欣興宣布第一階段投入台幣40.41億元推動「定置式氫能燃料電池」設置，裝置容量共計10MＷ，１年約發電量達7800萬度，第二階段預估會再投入30~40億元，欣興所有廠區將建置氫能燃料電池，發電量佔廠區使用量12~15%。

未來除了因應國家政策與國際碳趨勢外，此新創能源可作為廠區全天候穩定且大容量工業基載電力來源，不僅為欣興提供多元化供來源、節能省碳，此舉也帶動我國能推動與相關產業鏈發展。

他說，面對2050年淨零排放嚴峻的挑戰，近年各國積極發展能源，並將能視為終極潔淨能源項目，亦是達成淨零排放與碳中和的重要選項。我國2022年提出2050年淨零排放路徑圖」中，也將氫能纳入「淨零12項關鍵戰略行動計劃」推動項目之一。
 

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