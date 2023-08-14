尼日軍政府將以「叛國罪」起訴前總統　批ECOWAS制裁不人道

▲尼日軍政府7月26日發動政變。圖為發動政變的軍事委員會成員。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

尼日軍政府7月26日發動政變奪權，西非經濟共同體啟動待命軍事部隊。不過軍政府政變領導人阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）13日晚間指出，要以「嚴重叛國」（high treason）、破壞國家安全罪名起訴遭罷黜下台的總統貝佐姆。

政變領導人阿卜杜拉赫曼在國家電視台宣讀聲明表示，尼日政府已收集證據，以叛國及破壞尼日內外安全的罪名，向國家和國際主管機構起訴遭罷黜的尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）及其本地和外國同謀。他也說，西非經濟共同體（ECOWAS）對尼日實施非法、不人道和侮辱性的制裁，人民受到沉重打擊，被剝奪藥品、食物、電力。

▲尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。（圖／達志影像／美聯社）

尼日軍方7月26日拘留貝佐姆，並任命領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）為國土安全委員會主席。國土安全委員會（CNSP）稱，軍人推翻貝佐姆是因為安全局勢持續惡化，且國家經濟社會治理不善。自從政變發生以來，貝佐姆及其妻子、兒子被關押在首都尼阿美（Niamey）住處。

西非經濟共同體先前表示，已啟動待命軍事部隊，一旦談判失敗就會部署部隊作為最終手段，但也致力於尋求外交途徑化解危機。

▼西非國家經濟共同體（ECOWAS）軍隊士兵。（圖／路透）