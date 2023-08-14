行李箱發現屍塊　警又在運河找到「女子斷頭」逮捕33歲女到案

▲英國警方在運河中發現女屍塊與斷頭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國警方上周在倫敦西部紹索爾區(Southall)運河一行李箱中發現女子碎屍，後來又在同一地點發現女子斷頭，後來確定死者為一名57歲女子，調查後逮捕33歲女子努爾(Arizo Nour)到案。

檢察官奧克利(Louise Oakley)表示，警方6日接到報案，前往費爾特姆(Feltham)一處民宅發現裡面充滿大量血跡，「鄰居因為對受害者已經失蹤長達24小時感到擔心，所以報案」。

Murder Charge After Body Found in Southall Canal

Arizo Nour accused of killing 57-year-old woman https://t.co/Ldgux4hTC5 pic.twitter.com/6Z3HISBxy4 — EalingToday.co.uk (@ealingtodaycouk) August 9, 2023

警方在附近地區進行調查時，於公牛橋巷(Bulls Bridge Lane)附近運河中找到一個行李箱，裡面發現女子屍塊，10日又在同一條運河中找到被砍下的斷頭。

奧克利表示，他們目前已將所發現的遺體送去驗屍，初步確認2個行李箱中所發現的遺體是來自同一名57歲女子，後來將33歲女子努爾逮捕，本案將於12月再次審理。