美50暴徒光天化日洗劫　LA商場幾秒內「損失價值近320萬」商品

▲洛杉磯有50名劫匪闖入購物商場洗劫,損失金額估計上看10萬美元(約新台幣319萬元)。(圖/翻攝自YouTube)

記者張寧倢/編譯

美國加州洛杉磯一間購物中心12日下午被將近50名暴徒闖入行搶,所有犯罪者都蒙著面,他們衝進服裝百貨品牌諾德斯特龍(Nordstrom)門市,集體搜刮價格不菲的包包與服飾,商品陳列架全被翻倒,損失金額可能達到10萬美元(約新台幣319萬元)。洛杉磯郡5天前才發生YSL門市遭30多人洗劫精品的類似案件。

根據紐約郵報報導,警方表示,12日下午4時左右,將近50名戴著頭套與面罩的人,衝進了購物中心「Topanga Mall」的高價時裝品牌Nordstrom的門市。現場影片可見,一群人在陳列區亂竄,砸破了展示櫃,弄倒貨架和人體模型,瘋狂地抓起任何可以帶走的商品,而店員只能無助地看著暴徒洗劫後逃出店外。

警方表示,在搶走6萬至10萬美元(約新台幣191萬至319萬元)的商品後,這群犯罪者駕駛著一輛BMW和一輛Lexus在內等多輛汽車逃逸。過程中至少有一名保全被噴防狼噴霧,由於可能對眼睛與呼吸道造成嚴重刺激,醫務人員緊急對他進行治療。洛杉磯警方承諾將盡一切努力,逮捕肇事者並希望以刑事起訴。

▲加州一家YSL門市被搶,損失價值台幣約950萬商品。(圖/翻攝自推特)

此案發生不到5天前,加州洛杉磯郡格倫代爾市(Glendale)8日下午5點左右,有多達30人集體洗劫了法國奢侈品牌YSL的門市,情況幾乎與這起事件類似,估計被搶走價值高達30萬美元(約新台幣958萬元)的精品。據警方說法,目前尚不清楚這兩起事件背後是否為同一夥人所為。

►30多人集體洗劫YSL門市!價值950萬精品掰了 歹徒分坐20輛車逃亡

To those who live in the area and patronize the Topanga Mall it is a loss of feeling safe. The LAPD will exhaust all efforts to bring those responsible into custody and seek criminal prosecution.



Watch https://t.co/CTLou25c5G