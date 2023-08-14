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金正恩「駕駛坦克」帥照曝！下令提高飛彈產能：掃蕩南朝鮮傀儡吧

▲▼金正恩11至12日視察北韓主要軍需工廠，甚至親自搭乘飛彈發射車、駕駛戰鬥裝甲車。（圖／路透）

▲金正恩11至12日視察北韓主要軍需工廠，甚至親自搭乘飛彈發射車、駕駛戰鬥裝甲車。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國和南韓即將從8月底舉行「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演，為此北韓（朝鮮）最高領導人動作頻頻，且8月時隔2天連續兩度視察軍需工廠，而在黨中央軍委會議上也提到軍需工業現代化的重要性，官媒公開了金正恩親自駕駛裝甲車的相片，向相關單位下令大幅提高飛彈的生產能力。

南韓媒體分析，北韓一連串和軍需工業相關的舉動，除了放話威脅美國與南韓以外，其中最重要的恐怕是北韓計畫向俄羅斯銷售軍武，為侵略烏克蘭的俄軍提供足夠武器。

▲▼金正恩11至12日視察北韓主要軍需工廠，甚至親自搭乘飛彈發射車、駕駛戰鬥裝甲車。（圖／路透）

根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》，金正恩11至12日接連兩天視察戰術飛彈生產工廠、飛彈發射車生產工廠、戰鬥裝甲車生產工廠、大口徑操縱放射砲（多管火箭砲）生產工廠，他要求大幅提升目前飛彈生產速度，且依照前線部隊和飛彈部隊的編制和作戰計畫需求來生產。

此次是繼本月3至5日連續三天視察軍需工廠後，時隔2天再度連續兩天視察。

金正恩視察飛彈發射車生產工廠時還強調，「現代化、且擁有高性能的發射台車輛對軍隊完成戰爭準備具有實質影響力，必須要生產更多相關裝備。戰爭準備的品質，完全取決於軍需產業的發展。（軍需）工廠在完成軍隊戰爭準備上肩負重責大任。」

▲▼金正恩11至12日視察北韓主要軍需工廠，甚至親自搭乘飛彈發射車、駕駛戰鬥裝甲車。（圖／路透）

金正恩不僅搭乘飛彈發射車，在視察戰鬥裝甲車生產工廠時，甚至還登上北韓新研發的多功能戰鬥裝甲車、親自駕駛。

金正恩還提到戰車的性能和機動性，不僅顯示金正恩對於軍事武器擁有基本理解，南韓媒體《News1》更分析，從金正恩提到軍需工廠的現代化、在生產階段追求飛彈發射車的多元用途等談話來看，北韓可能計畫發展國防工業，來擴大未來向多個國家的軍武出口。

金正恩視察放射砲生產工廠時，提到實現122mm、240mm放射砲的操縱化，是實現北韓軍需工業的「一大革命」。

▼金正恩親自登上、駕駛北韓新研發的戰鬥裝甲車。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩親自登上、駕駛北韓新研發的戰鬥裝甲車。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩親自駕駛戰鬥裝甲車。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩親自駕駛戰鬥裝甲車。（圖／翻攝自朝中社）

南韓《韓聯社》分析，最近金正恩頻繁視察軍需工廠，且在9日黨中央軍委會擴大會議上要求應全面推動軍需工廠的大量生產和達成現代化，顯示北韓計畫在8月底美韓「乙支自由之盾」聯合軍演前，透過提升韓半島（朝鮮半島）緊張情勢，來為自己發起軍事挑釁提供合理藉口。

北韓官媒也公開了一張相片，只見撐著雨傘的金正恩刻意站在一張巨型橫幅前開懷大笑，橫幅上寫著，「在戰爭導火線（消滅）敵人......掃蕩南朝鮮（南韓）傀儡吧！」，恐怕是想向南韓、美國施加威脅。

金正恩最近在短時間內兩度視察軍需工廠，恐怕和北韓計畫向俄國推銷軍武有關。

▲▼金正恩身後的橫幅寫著，「掃蕩南朝鮮傀儡吧!」。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩身後的橫幅寫著，「掃蕩南朝鮮傀儡吧！」（圖／翻攝自朝中社）

南韓《News1》指出，金正恩在7月27日戰勝節前邀請俄國國防部長蕭依古出訪平壤，還陪同蕭依古參訪武裝裝備展示會，現場展示北韓最新洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型、戰略無人攻擊機金星-4型等，8月初一架平常用來載送俄國高層的窄體客機伊留申IL-62抵達平壤，更令外界推測北韓和俄國之間的武器出口貿易等軍事合作談判正如火如荼展開。

另外，金正恩在視察軍武工廠時更一度談到「國防經濟事業的重要方向」，從北韓官媒首度提到「國防經濟」來看，北韓不僅將發展國防軍需工業視為強化國家自衛主權的一環，未來更計畫透過發展軍需工業來創造實質的經濟效益。

據悉，儘管北韓對外出口軍事武器的舉動明顯違反聯合國安理會決議，但北韓依舊私下向敘利亞、伊朗等和美國處於敵對關係的國家輸出武器，而最近「美日韓」對上「中俄朝」的新冷戰局勢已然成形，從中俄兩國派出代表團參加北韓戰勝節閱兵，恐怕更代表著中俄兩國默許北韓對外輸出武器。

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