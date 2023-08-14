夏威夷遊客「照樣戲水」！　居民怒斥：沒人會在悲劇中尋歡

▲毛伊島海濱城鎮拉海納（Lahaina）陷入火海。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國夏威夷州毛伊島（Maui）的野火災情已造成至少93人死亡，但目前還有上千人失聯，當局也指出死亡數還會再上升。好萊塢電影「水行俠」男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）就呼籲，請遊客不要再前往當地，將有限的資源留給災民，同時也有災民指出，他們在統計死者人數的同時，還有遊客在同個海灘戲水。

根據BBC報導，來自夏威夷的傑森摩莫亞在IG發文表示，毛伊島現在不是個度假的地方，「夏威夷需要時間來癒合、哀悼和恢復，這意味著島上的遊客能夠越少越好，不要占用已經相當有限的資源。」

▲夏威夷毛伊島野火造成至少93人死亡。（圖／路透）



當地居民表示，他們對於災民在統計死亡人數時，還有遊客在海灘上游泳，感到非常震驚，「我們的人3天前在這片海中死去，結果隔天遊客照樣在這邊游泳，這充分顯現出他們在經歷一切之後的想法，還有我們當地人的想法。」

居民接受訪問時痛心表示，「你不會看到我們在游泳、浮淺或衝浪，沒有人會在悲劇中尋歡，或是像沒發生任何事一樣繼續生活，現在就像是有兩個夏威夷，一個是我們所居住的，一個是他們來旅遊的。」

▲▼民眾運送物資至當地。（圖／路透）



據了解，現在當地飯店都正在騰出空間讓災民入住，夏威夷航空和西南航空都調降票價，希望能幫助災民撤離，傑森摩莫亞呼籲，與火災無關的旅客，拜託不要占用災民的救難資源。

這次的野火恐將對夏威夷的經濟造成巨大衝擊，根據夏威夷旅遊局數據，旅遊業是夏威擊2019年最大的單一私人資本來源，總計1040萬遊客帶來180億美元（約台幣5743億元台幣）的消費金額，毛伊島就佔了其中三分之一；毛伊島經濟發展局也說，旅遊業佔了當地所有收入的80％。