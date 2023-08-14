美國米格-23戰機航展中墜毀！　2飛行員「彈跳逃生」畫面曝光

▲米格-23航展中墜毀，飛行員彈跳逃生。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國一架米格-23（MiG 23）戰鬥機13日下午在一場飛行表演中墜毀，機上2名飛行員緊急噴射逃出獲救，所幸也未造成任何地面人員傷亡，而飛行員逃生瞬間畫面也在網路上曝光。

#BREAKING: A MiG-23 jet has just crashed in Michigan. Pilots ejected, but further injuries are unknown. pic.twitter.com/UiOiJaB59m — Nick Sortor (@nicksortor) August 13, 2023

根據《福斯新聞》報導，密西根州洋基航太博物館（Yankee Air Museum）13日舉辦航空展，但其中一架米格-23示範戰鬥機（demonstration plane）在下午4時左右進行飛行表演時，突然失控墜毀，兩名飛行員緊急彈跳逃生。

MiG 23 pilots ejecting at an air display in #Michigan… initial reports are that both pilots are safe and no injuries on the ground. #aviation #avgeeks #flying #Mig23 #airdisplay pic.twitter.com/lZPlQcmkUq — Scott Bateman MBE (@scottiebateman) August 13, 2023

從網路上曝光的畫面可以看到，飛機在半空中不斷向下墜，飛行員緊急彈跳逃生，幾乎在同一時間飛機加速墜毀，甚至還出現爆炸火花。當局表示，兩名飛行員彈射後墜入湖中，目前已平安獲救，而米格-23墜毀在一棟住宅附近，未造成任何人員傷亡。

韋恩郡（Wayne County）機場管理局在聲明中指出，「作為預防措施，急救人員將兩名獲救飛行員送往附近醫院觀察，這架飛機擊中了住宅旁停車場的車輛，但未造成人員傷亡，目前美國聯邦航空局（FAA）正在調查事故原因。」