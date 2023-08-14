夏威夷野火「遺體一搬就碎」93死恐是冰山一角！　初判起火原因曝

▲夏威夷毛伊島消防隊員正在庫拉（Kula）峽谷地區撲滅野火。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

夏威夷毛伊島野火至今死亡人數累計93人，是美國百來最致命的野火。據《紐約時報》報導，初判起火原因可能為強風吹倒電線，火勢延燒至災情最慘重的拉海納鎮。州長格林（Josh Green）表示，死亡人數恐再「大幅」上升。警方透露，許多遺體被燒到支離破碎，而一項非官方統計指出，目前仍有1302人下落不明。

▲美國夏威夷野火導致拉海納鎮被燒成一片殘破景象。（圖／路透）

《紐時》指出，隨著死亡人數增至93人，使得毛伊島（Maui）野火成為美國過去105年來最致命的野火災情，僅次於1918年明尼蘇達州東北部造成數百人死亡的大火。雖然起火原因的正式調查結果尚未出爐，但專家認為一種可能是，有功功率電線（active power lines）被強風吹倒引燃火勢並蔓延到拉海納鎮（Lahaina），在乾燥天氣與颶風帶來的山風助長之下，擁有1.3萬人口的觀光小鎮如今夷為平地。

BBC報導則引述夏威夷州長格林說法稱，目前仍有數百人下落不明，死亡數可能大幅上升。非官方統計則指出，至少1302人失蹤。據《紐約郵報》報導，毛伊島警察局長佩爾帝埃（John Pelletier）激動表示，目前為止警方只完成3%的搜索範圍，「沒有人真正了解它的規模。」估計整體行動範圍至少覆蓋5平方英里（約13平方公里）。

▲警方表示，野火火勢強烈，甚至能將金屬熔化，許多罹難者遺體一搬起來就破碎。（圖／達志影像／美聯社）

佩爾帝埃13日對記者說，搜索中甚至看見烈火將金屬熔化的痕跡，罹難者遺體非常脆弱，在救難人員手中破碎，最後散落在地上，「昨天我們有200人在現場奔走，其中一些（遺骨）你們現在就踩在上面。我不知道還能怎樣形容這種情況。」他呼籲，失蹤者的親屬提供DNA樣本，以利法醫部門辨認死者身分。

格林說，毛伊島西部至少有2200座建築受損或被摧毀，總損失金額估計將近60億美元（約新台幣1914億元）。直升機飛行員奧斯騰（Richard Olsten）向BBC表示，甚至停泊在港口的多數船隻也被燒毀沉沒，歷史建築、教堂與傳教會建築都消失了，「所有商店與餐廳所在的主要旅遊區，還有歷史悠久的前街，一切都被燒毀剷平了。」