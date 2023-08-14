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求職者面試「問這句」必踩雷！　美CEO曝：是危險訊號

▲▼工作面試,面試,求職。（圖／CFP）

▲希金斯直言，面試時小心踩到面試官地雷。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

大多數求職者在面試的最後，總是會被面試官詢問是否有任何問題，如果回答沒有，顯得太過消極，但是問的問題也至關重要，甚至影響面試結果。私人投資公司RSE Ventures的CEO就親自告訴大家，面試時絕對不要踩的地雷問題。

RSE Ventures的CEO希金斯（Matt Higgins）在CNBC的專欄中指出，「如果你是一名求職者，我可以給你一項從別人那裡聽不到的建議，那就是永遠不要問面試官有關公司的居家辦公政策細節。」

對於參加過面試的人而言，非常清楚這個場合會帶來多大的壓力，也了解必須在短時間內讓面試官留下深刻印象。往往雇主會在面試的最後問求職者是否有任何問題，而這時候則必須確保自己問出「正確的問題」，並以一種正向的方式結束面試。

希金斯直言，「我贊成員工在辦公室工作，也贊成居家上班，但是做為一名CEO、投資者以及創始人，我學會各種應對不確定性的知識。危機管理的第二法則就是生存，你想要在這個殘酷的就業市場找到一份工作，勢必需要一些技巧與妥協。」

他解釋道，面試中的某些問題可能為使面試官產生「特別的感受」，而這可能會直接左右你能得到工作或是收到拒絕信。他說，先不論公平與否，但的確有些面試官會認為在面試提出有關遠程工作的問題，是在傳達錯誤的優先事項，而對他個人而言，這更是一個直接的危險訊號。

希金斯表示，「想像一下你用一個居家辦公的問題結束面試，然而隔天同一個職缺的另一個求職者卻說可以在下周一到辦公室上班。你可能更優秀，但面試官勢必會認為他更忠誠。」

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