美國民宅大爆炸5死！「炸出火球」整棟夷為平地　鄰居：宛如戰區

▲美國賓州房屋爆炸造成5人死亡,居民形容,現場看起來好像戰區。(圖/CFP,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國賓州郊區12日發生民宅爆炸事故,3棟房屋遭摧毀,造成至少5人死亡、3人受傷,現場淪為廢墟。附近鄰居形容,「這看起來就像是戰區,宛如一顆炸彈擊中我們的社區」。

