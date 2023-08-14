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祖克柏大戰馬斯克恐破局！　他批「不認真」：是時候往前走了

▲馬斯克（Elon Musk）、祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克遲遲不願與祖克柏確認參賽日期。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）與Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），將在義大利打一場鐵籠格鬥賽，但先前馬斯克不願意正面答應格鬥日期，又說要先動手術，13日又被祖克柏爆料私下要求「先在後院打一場」，讓祖克柏直言批評，「馬斯克不是認真的」，他也揚言若馬斯克繼續隨便下去，他只好去找願意跟他認真打的人格鬥。

祖克柏13日在旗下7月新上線的社群平台Threads上發文，「我想我們都可以同意，馬斯克只是說說而已，是時候向前看了。我提出一個確切的時間，懷特（Dana White，UFC終極格鬥冠軍賽主席）提議變成正式的慈善比賽。馬斯克不願意確認日期，說他要動手術，現在又說要先在我家後院先來一場練習賽。如果馬斯克認真要敲定時間和正式比賽，他知道要怎麼聯絡我。不然的話，是時候往前了，我會專注在與認真看待格鬥的人比賽。」

馬斯克在今年6月30日曾在推特發文表示，「羅馬競技場有機會發生戰鬥。」讓外界猜測，他和祖克伯是否選定在羅馬競技場對決，不過當時義大利文化部則否認此項消息，表示未收到任何正式聯繫，還稱「如果祖克伯和馬斯克想在羅馬競技場演出，就必須提出非暴力的挑戰。」

然而，馬斯克似乎對於古羅馬元素情有獨鍾，11日又在原為推特的X上發文表示，已取得義大利總理及文化部長的同意，格鬥賽將會在義大利的「史詩級地點」舉行，屆時將由他和祖克柏的基金會主辦，而非終極格鬥冠軍賽（UFC）。他還強調，該場格鬥賽將全是古羅馬風格，不會有任何現代的東西，而直播的收入將會全數捐給美國退伍軍人相關團體。

馬斯克和祖克柏雙方早在6月就同意要來場格鬥賽，當時便引起媒體關注，也在社群媒體上炒熱話題，許多相關迷因（梗圖）也紛紛出現。然而，眾人在還不知道馬斯克的格鬥實力，卻先領教了他在話題上的「搖閃」能力，他不斷推拖、耍嘴皮，13日稍早還說最快願意在14日就和祖克柏對打，卻始終不願意答應祖克柏提議的8月26日對打，因此才被柔道藍帶的祖克柏斥責「不認真」。

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