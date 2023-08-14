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印尼選美爆性騷！30佳麗被迫脫衣檢查橘皮　加冕典禮急喊卡

▲印尼環球小姐選美承辦單位被控性騷。（圖／翻攝X「@London_Weekly_」）

▲印尼環球小姐選美承辦單位被控性騷。（圖／翻攝X「@London_Weekly_」）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

由於印尼環球小姐選美承辦單位被指控性騷擾，環球小姐選美組織（Miss Universe Organization）宣布終止與印尼承辦方的合作，並將取消即將登場的馬來西亞環球小姐選拔活動。

法新社報導，超過6名參賽者投訴，所有進入印尼環球小姐（Miss Universe Indonesia）決賽的30名佳麗都在加冕典禮2天前無預警被要求脫衣，以檢查身上的疤痕和橘皮組織。加冕典禮在印尼首都雅加達舉行。

她們的律師8日表示，其中5名佳麗還被拍了照片。

總部位於美國的環球小姐選美組織昨晚在原名推特（Twitter）的社群平台X寫道：「鑒於我們瞭解到印尼環球小姐選拔中發生的情況，很明顯，承辦方沒有達到我們的品牌標準、道德或期望。」

環球小姐選美組織表示，已「決定終止與目前的印尼承辦方PT Capella Swastika Karya以及印尼環球小姐大會負責人卡佩拉（Poppy Capella）的合作關係。」

環球小姐選美組織感謝參賽者勇敢地站出來，並表示「為女性提供安全的場所」是組織的第一要務。

雅加達警方發言人特魯諾尤多（Trunoyudo Wisnu Andiko）8日表示，已對這些女性的投訴展開調查。

根據環球小姐選美組織，印尼承辦方同時承辦馬來西亞環球小姐比賽，當地今年的賽事將會被取消。

印尼承辦方負責人卡佩拉在社群平台Instagram發表長篇聲明，否認參與任何身體檢查。

卡佩拉寫道：「我，作為印尼環球小姐大會負責人和印尼環球小姐授權的所有者，完全沒有涉及，也從未知情、下令、要求或允許任何參與2023印尼環球小姐比賽流程的人員透過身體檢查進行暴力或性騷擾行為。」

卡佩拉也說，她反對「任何形式的暴力或性騷擾。」

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