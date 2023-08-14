熱浪炙燒摩洛哥　氣溫首度飆破攝氏50度

▲北非摩洛哥正受熱浪侵襲。（圖／翻攝X@CDNewsDispatch）

文／中央社摩洛哥拉巴特13日綜合外電報導

新一波熱浪正炙燒著北非國家摩洛哥，當地氣象總局今天表示，境內測得攝氏50度高溫，為有紀錄以來首見。來自南方的乾熱空氣推升氣溫比月均溫高出5到13度。

法新社報導，氣象總局（General Directorate of Meteorology）表示，位在摩洛哥南部海岸城巿阿加迪爾（Agadir）的氣象站11日測得50.4度的新全國高溫紀錄。

摩洛哥今夏經歷一連串熱浪，氣溫迭破紀錄。

西撒哈拉（Western Sahara）城巿斯馬拉（Smara）7月13日測得49.9度，那是上一個創紀錄高溫。

氣象總局在聲明中指出：「這一波熱浪是因為又乾又熱的空氣從南方進入，導致氣溫顯著上升，超過月平均氣溫5到13度。」

熱浪近日已經導致北部丹吉爾（Tangier）附近和更東的塔薩省（Taza）發生野火，造成森林毀損，所幸未傳人員傷亡。

歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）上週證實，今年7月是有紀錄以來地球上最熱月份，月均溫比前一次在2019年7月締造的攝氏16.63度還高出0.33度，也比1991至2020年的7月均溫高出0.72度。

摩洛哥上個月出現自從1961年以來第4高月均溫。

天氣預報顯示，北部非洲未來數日氣溫可望略降。