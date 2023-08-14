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調查：核處理水排入海　6成日本業者認為說明不足

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

中央社記者楊明珠東京13日專電

有關福島第一核電廠核處理水排放入海一事，兩所日本的大學針對水產相關業者實施的最新調查顯示，反對者28.9%，比例遠低於2019年的調查結果，但認為「對人民的說明不夠充分」的業者高達6成。

東電福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

▲▼存放在福島第一核電廠水箱的核處理水，水槽由黑色水管連接，必須透過藍色水管連接的海水以100倍稀釋，確保符合國際安全標準，才會排入大海。（圖／達志影像／美聯社）

▲存放在福島第一核電廠水箱的核處理水，水槽由黑色水管連接，必須透過藍色水管連接的海水以100倍稀釋，確保符合國際安全標準，再排入大海。（圖／達志影像／美聯社）

日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司（東電）計畫將福島第一核電廠的含氚核處理水稀釋後排海，日本的水產相關業者擔心不良評價，將影響水產品的交易價格。

日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估核處理水排海時期，但至今尚未確定具體時間。

由於流通業者決定水產品交易價格，東京大學與福島大學於今年6至8月針對福島縣內、東京、大阪、名古屋、仙台等地與水產有關的878家流通業者實施問卷調查，截至8月4日收到152家業者（相當於17%）作答。同樣的問卷調查4年前也實施過。

針對福島第一核電廠核處理水排海一事，流通業者被問及是否贊成？結果，回答贊成者占32.2%、反對者占28.9%、不知道者占35.5%。

相較於4年前的調查，反對者高達66.9%，看得出這次的調查結果反對者大減，且贊成者多於反對者。

如果是福島縣內的流通業者，贊成者占20.8% 、反對者占50% 、不知道者占29.2%

流通業者被問及核處理水稀釋後排海的話，是否會購入福島縣產的水產品。結果，回答「會想進貨」及「某種程度會想進貨」者合計占51.9%。

相較於上一次4年前調查結果的37.6%，高出逾10個百分點。

流通業者被問及核處理水排海一事對消費行動所造成的影響時，回答「影響非常大」及「有些影響」的業者合計79.6%。

相較於上一次4年前調查結果的88.2%，約減少10個百分點，但認為有影響的業者比例仍大。

有關核處理水，被問及究竟有何問題時，在作答可複選的情況下，回答「有害健康」者占15.8%。相較於上一次4年前調查結果的40.4%，比例大幅降低，但是回答「對人民的說明不夠充分」的業者高達61.2%。

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