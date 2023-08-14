日本「最帥泳將」私密照瘋傳！　本人發聲明了

▲瀨戶大也被爆私密照外流。（圖／翻攝自瀨戶大也推特）



記者曾羿翔／綜合報導

現年29歲的日本「奧運泳將」瀨戶大也近日被爆出下體不雅照在推特外流瘋傳。對此，瀨戶大也本人發聲明回應，該圖片與傳播內容是毫無根據的惡作劇，與本人無關，目前正準備採取法律行動。事實上，瀨戶大也在3年前曾婚內出軌，被拍到他與陌生女子從賓館手牽手走出來的畫面導致形象大傷。

根據《Yahoo Japan》的報導，瀨戶大也的淫穢圖片正在社交媒體上流傳。瀨戶大也在IG貼出聲明表示，關於淫穢圖片、私訊對話在網路上流傳，有許多惡意帳戶利用該圖招攬付費成人網站，該圖片是惡意捏造且毫無根據的惡作劇，與我本人無關，目前正準備採取法律行動並向警方提出損害報告。

▲瀨戶大也發聲明。（圖／翻攝自瀨戶大也推特）



瀨戶大也聲明還說道，在新教練的帶領下，他徹底更新訓練、練習方法以及自身生活方式，「我相信這使我在最近的世界游泳錦標賽上獲得了銅牌」。瀨戶大也指出，他全心投入游泳，證明自己努力的成果，「非常抱歉，讓所有支持我的粉絲們擔心了，之後我會和所有的工作人員繼續努力，帶給大家更好的成績。」

有日本「最帥奧運泳將」之稱的瀨戶大也2020年時被爆出婚外情，2017年才與跳水女神馬淵優佳結婚的他，被日媒拍到白天與陌生女子牽手從賓館走出來的畫面，事後他與老婆皆發聲向社會大眾道歉，但後來他又被爆出軌空姐、酒店女公關，形象大傷。

▼瀨戶大也與妻子結婚紀念照。（圖／翻攝自瀨戶大也推特）

