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滴眼藥水竟罹罕病　男「全身爆疹」臉爛瀕死…妻喊還有救求幫助

滴眼藥水竟罹罕病　男「全身爆疹」臉爛瀕死…妻喊還有救求幫助

▲對眼藥水過敏的男子一度命危被送醫搶救。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

圖文／CTWANT

幾滴眼藥水竟引發罕見疾病！馬來西亞一名男子因眼睛進灰塵引發疼痛，去看診並使用醫師開立的眼藥水，未料事後臉部腫脹、身體出現嚴重水泡被送進加護病房治療，還一度只能靠儀器維持生命。

據《星洲網》報導，該名原本只是因工作時眼睛進灰塵的男子，在使用眼藥水不久，臉部就從眼睛、嘴巴開始腫脹，身體各處也長出大量水泡與紅疹，陷入昏迷後在加護病房搶救長達1個月才脫離險境。

滴眼藥水竟罹罕病　男「全身爆疹」臉爛瀕死…妻喊還有救求幫助

▲男子與妻子。

醫師在治療過程發現，起初以為是水痘的疾病其實是史蒂芬強森症候群(Steven-Johnson Syndrome SJS)，導致他淋巴節腫大，眼睛、嘴部以及會陰遭到攻擊，其中視力被嚴重破壞。而造成男子罹病原因，正是他對眼藥水成分過敏引起。

男子的妻子透露，丈夫在醫院總共待了43天，還一度只能靠儀器維持生命，他們出院後雖向政府申請援助，卻遲遲未獲批准，讓本就低收入的他們陷入經濟與生活困境。她更指出，丈夫的眼睛還有復原機會，但礙於現實只能走一步算一步，且比起金錢，她更擔心會失去丈夫。「這或許是我們的考驗，但我們還是欣然接受」。

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