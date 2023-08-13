世界最毒蜘蛛咬一口「瘋狂勃起」　他GG連硬2天崩潰了

▲秘魯一名男子被「世界最毒蜘蛛」咬到，勃起整整2天。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「世界最毒蜘蛛」巴西流浪蜘蛛（Brazilian Wandering Spider）近日在奧地利多瑙河畔一處超市出沒，掀起話題。對此，秘魯一名男子也透露，他去年在一間別墅工作時，意外被巴西流浪蜘蛛咬傷，儘管幸運保住一命，卻因此持續勃起了2天，留下難以忘懷的陰影。

根據英國《太陽報》報導，羅納德（Ronald）表示，他去年到聖克魯斯一間鄉野別墅工作，不料在天花板上換燈泡時，突然感覺到手指一陣劇痛， 趕緊把手抽回，結果竟看到一隻蜘蛛就緊緊咬住他的手指，嚇得他連忙將蜘蛛甩在地上。

羅納德回憶，他被咬到後20分鐘，手部和手指就開始腫脹，緊接著連手臂上的血管都跟著暴起，「我突然開始冒冷汗，感覺心跳快速且劇烈，彷彿心臟快要跳出胸腔，然後我感覺全身愈來愈虛弱，最後連走路都沒辦法...」

同事見狀，連忙將人送醫。不過，羅納德在送醫途中滿身大汗、渾身發抖，還能清楚感覺到自己勃起，「這種情況（勃起）持續了整整兩天，直到第三天，情況才開始恢復正常。」

之後，醫生給他開了5天份的藥物，並施打疫苗，而羅納德也幸運康復，「但接下來的一周我的手臂仍然麻木，整整一個月我的手指都無法動彈。」

羅納德說，「這一切都是那麼地痛苦且令人難以忍受，這就是為什麼我會一直提醒人們，要非常小心這些蜘蛛。」

巴西流浪蜘蛛經常被發現出沒於香蕉樹叢裡，又被稱作「香蕉蜘蛛」，主要分布於中南美洲的巴西、烏拉圭、巴拉圭和阿根廷等地。

值得一提的是，其毒液中有一種名為「PnTx2-6」的活性分子，若人類、男性被咬到，恐會出現「下體異常勃起許久」的狀況，此外還可能出現心律失常、抽搐、血壓不穩、呼吸困難，甚至休克等症狀。