出國玩「嗨曬機場照」很危險？　專家曝1細節恐讓假期毀了

▲專家警告，拍攝機票、護照與登機證照片，很可能讓駭客有機可趁。（示意圖／CFP）
記者吳美依／綜合報導
許多人出國時，都會拍攝機票、護照與登機證的照片，宣告即將展開美好假期，但網路安全專家沃門霍芬（Adrianus Warmenhoven）指出，此舉可能讓駭客有機可趁，因為光是機票條碼就能查出不少個資，若遭不肖人士利用，甚至可能被取消回程航班、竊取金錢等。
《太陽報》報導，沃門霍芬服務於個人虛擬網路服務商NordVPN，他說，「即使照片裡只看得到機票條碼，駭客仍能掃描並找到旅客全名、預訂編號、乘客姓名紀錄等資訊，有時甚至包括聯絡資訊。」
沃門霍芬解釋，駭客可能靠著這些資料取消航班，從支付信用卡竊取金錢，盜用身分實施詐騙等。他也建議，回家後再開始分享假期照片，「不要讓你的追蹤者知道，你家現在空無一人。」
同樣地，《旅遊雜誌》也指出，駭客掃描機票條碼後，可能進入乘客的航空公司帳戶，竊取飛行里程數，更改未來航班資訊，或者假冒受害者身分，聯繫航空公司或旅行社，騙取更多個資。若他們成功蒐集大量個資，也可能在暗網出售。
此外，沃門霍芬也分享其他簡單方法，讓人們使用網路時，保持安全。
►隱私設定
在網路發布任何內容之前，最重要的事情之一就是確認「資訊分享對象」。他建議把社群媒體帳號設為隱私，只開放朋友看見貼文，而非網路上任何人。
►移除個資
從個人檔案頁面移除所有個資，例如住址及電話號碼等。切勿在更新狀態欄位分享自己的位置。永遠不要上傳護照、機票或任何文件的照片。
►注意公開Wi-Fi
出門在外連接網路時必須非常小心，因為它們很容易遭到監控。駭客可能偽裝成Wi-Fi熱點，或者使用特殊軟體從未受保護的網路竊取數據。
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