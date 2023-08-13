夏威夷93死「小鎮毀滅」！美國百年最致命野火　尋屍犬出動

▲美國夏威夷野火。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷毛伊郡12日公布的最新官方數據，毛伊島野火死亡人數增至93人，成為美國100多年來最致命的野火災情，幾乎摧毀旅遊小鎮拉海納鎮（Lahaina）。目前約有1000多人下落不明，隨著救援人員與尋屍犬持續進行搜救，死亡人數可能持續攀升。

綜合CNN、路透等報導，這場野火短短數日把夏威夷多處燒成廢墟，建築、汽車燒毀，民眾跳海求生。災情最慘重的拉海納鎮的重建費用估55億美元，毛伊島西部超過2200多棟建築物被超毀，這當中高達86%是住宅。

毛伊島爆發3起大型野火，除了西邊的拉海納鎮大火，中部城鎮基希及毛伊島內陸也出現災情。官員12日表示，基希的大火已獲得100%控制，消防單位正持續撲滅拉海納與毛伊島內陸的火勢。

夏威夷州長格林（Josh Green）12日下午表示，隨著搜救團隊與尋屍犬持續進行，死亡人數可能持續攀升。美聯社指出，救援人員使用亮橘色X在民宅廢墟做記號，顯示為已進行初步搜索，若發現人類遺骸就以HR標記，工作犬穿梭瓦礫堆工作，偶爾的吠叫聲迴盪在炙熱大地上，提醒飼育員可能有遺體。

如今夏威夷面臨諸多挑戰，包括確認罹難者身分與尋找倖存者。更多聯邦緊急救援人員與現役軍事人員正前往該島協助搜救。目前有超過1400人被安置在緊急避難所，約1000人下落不明，但確切數字尚待釐清。毛伊島警方要求下落不明者的親屬提交DNA樣本。