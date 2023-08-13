　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夏威夷93死「小鎮毀滅」！美國百年最致命野火　尋屍犬出動

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／路透）

▲美國夏威夷野火。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷毛伊郡12日公布的最新官方數據，毛伊島野火死亡人數增至93人，成為美國100多年來最致命的野火災情，幾乎摧毀旅遊小鎮拉海納鎮（Lahaina）。目前約有1000多人下落不明，隨著救援人員與尋屍犬持續進行搜救，死亡人數可能持續攀升。

綜合CNN、路透等報導，這場野火短短數日把夏威夷多處燒成廢墟，建築、汽車燒毀，民眾跳海求生。災情最慘重的拉海納鎮的重建費用估55億美元，毛伊島西部超過2200多棟建築物被超毀，這當中高達86%是住宅。

毛伊島爆發3起大型野火，除了西邊的拉海納鎮大火，中部城鎮基希及毛伊島內陸也出現災情。官員12日表示，基希的大火已獲得100%控制，消防單位正持續撲滅拉海納與毛伊島內陸的火勢。

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／路透）

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／路透）

夏威夷州長格林（Josh Green）12日下午表示，隨著搜救團隊與尋屍犬持續進行，死亡人數可能持續攀升。美聯社指出，救援人員使用亮橘色X在民宅廢墟做記號，顯示為已進行初步搜索，若發現人類遺骸就以HR標記，工作犬穿梭瓦礫堆工作，偶爾的吠叫聲迴盪在炙熱大地上，提醒飼育員可能有遺體。

如今夏威夷面臨諸多挑戰，包括確認罹難者身分與尋找倖存者。更多聯邦緊急救援人員與現役軍事人員正前往該島協助搜救。目前有超過1400人被安置在緊急避難所，約1000人下落不明，但確切數字尚待釐清。毛伊島警方要求下落不明者的親屬提交DNA樣本。

►火噬汽車「有人受困」絕望慘叫　夏威夷倖存者：看見人肉在燃燒
►夏威夷野火2020「就曾有預警」！　西毛伊島風險飆破90%
►對面燒毀地上冒煙！夏威夷教堂逃過火劫　網友驚呼奇蹟

ET快訊
陸2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸
科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管！要找月入3萬交往
快訊／嚴重車禍！車上1人燒成焦屍
阮經天車禍後首發聲！
快訊／周興哲「前世情人」出生了！　寵溺公開女兒睡臉
她蛀牙拖到臉腫！再次就醫慘已「蜂窩性組織炎」
專家曝：出國玩「曬機場照」很危險

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超幸運！男刮刮樂中1.6萬　「加碼包整本」再賺3000萬

出國玩「嗨曬機場照」很危險？　專家曝1細節恐讓假期毀了

夏威夷93死「小鎮毀滅」！美國百年最致命野火　尋屍犬出動

瓦格納慘斷金流！　英國防部曝：俄國將不再金援

火辣母女黏TT「約會秒變3人行」　她曝男友超OK：好幸運

巴西男爽擁6妻！排「床戰時間表」滿足壞壞慾望　想找代理孕母了

美日聯手研發攔截飛彈　抗衡中俄北韓極音速武器

美國女童遭「保姆兒子」開槍爆頭亡！　幼妹在旁目睹慘劇

為躲徵召拚了！烏男砸32萬「買免役金牌」　貪官海撈破億元

火噬汽車「有人受困」絕望慘叫　夏威夷倖存者：看見人肉在燃燒

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

基隆大武崙沙灘一天3死　 爸帶女兒玩香蕉船溺水亡

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

花旗44家分行招牌卸下　見證歷史！換上星展銀行

超幸運！男刮刮樂中1.6萬　「加碼包整本」再賺3000萬

出國玩「嗨曬機場照」很危險？　專家曝1細節恐讓假期毀了

夏威夷93死「小鎮毀滅」！美國百年最致命野火　尋屍犬出動

瓦格納慘斷金流！　英國防部曝：俄國將不再金援

火辣母女黏TT「約會秒變3人行」　她曝男友超OK：好幸運

巴西男爽擁6妻！排「床戰時間表」滿足壞壞慾望　想找代理孕母了

美日聯手研發攔截飛彈　抗衡中俄北韓極音速武器

美國女童遭「保姆兒子」開槍爆頭亡！　幼妹在旁目睹慘劇

為躲徵召拚了！烏男砸32萬「買免役金牌」　貪官海撈破億元

火噬汽車「有人受困」絕望慘叫　夏威夷倖存者：看見人肉在燃燒

醫點名：躺床2行為超傷腰　背痛恐是4病害的

新北3歲男童困車內警消破窗救援　媽媽親贈蛋糕感謝卡表心意

中壢人行道驚見「透明變電箱」！網狂猜：擋煞...台電查明曝答案

Wanna One粉絲尖叫！黃旼炫在賴冠霖IG暖心留言「哥有來台灣，想你了」

快訊／台中嚴重車禍起火！　1人燒成焦屍「無法辨識性別」

張偉聖剛升一軍選保送、陳傑憲安打發威　獅3局2比0桃猿

丁噹美國開唱掀暴動！　「驚動警察」到場維持秩序

王威晨腳踝扭到退場　兄弟前5局4比0領先味全

北科大「氣候變遷專題演講」　探討公私部門合作邁向淨零

科技男年收300萬想婚...拒180萬薪女主管　要找月入3萬交往原因曝

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

國際熱門新聞

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

醫「無精症」崩潰求分手！　她靠公公生下2兒

空姐爆搭機秘辛！5件事千萬不要做

哪國最愛台？中高所得國家4成對台有好感

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

蜘蛛咬一口「勃起逾2天」　水電工痛爆直呼難以忍受

火海逃生第一視角　烈焰猛衝吞噬街道

全球COVID-19新確診增80%　變異株EG.5發威

正妹登機遭阻　討拍被罵：想紅想瘋了

「吸血鬼小孩」遺骸出土　腳上鎖防復生

韓女師教室輕生亡　曾目睹「家長嗆爆老師」

開車逃難被火海包圍！他緊抱愛犬陳屍汽車後座

馬斯克喬好史詩級場地？義大利證實

美國卡車司機年薪540萬　變最熱門職缺

更多熱門

相關新聞

美日研發飛彈　攔截中俄極音速武器

美日研發飛彈　攔截中俄極音速武器

日媒《讀賣新聞》報導，日本與美國預計18日將在日美領導人會談期間，同意共同開發新型攔截飛彈，以對抗中國、俄羅斯、北韓正在開發的極音速彈頭。

美國女童遭「保姆兒子」開槍爆頭亡！

美國女童遭「保姆兒子」開槍爆頭亡！

夏威夷火噬汽車　倖存者：看見人肉燃燒

夏威夷火噬汽車　倖存者：看見人肉燃燒

空姐爆搭機秘辛！5件事千萬不要做

空姐爆搭機秘辛！5件事千萬不要做

野火撲滅後1危害遠超災區更難纏

野火撲滅後1危害遠超災區更難纏

關鍵字：

夏威夷大火夏威夷拉海納鎮野火北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

丁寧目睹「兒子被海捲走」秒救援

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

66萬極品女優「成人展當眾爆哭」！全場傻了

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

她31歲演《甄嬛傳》嬪妃爆紅！2年後遭逢巨變引退

獨／狂追人妻不成怒砸冰店　老闆嘆：老婆太漂亮惹禍

離岸流！情侶大武崙沙灘游不回來　同天3死悲劇

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

300萬人領！勞動部8月發錢最高領4萬

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面