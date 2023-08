瓦格納慘斷金流！　英國防部曝：俄國將不再金援

▲瓦格納集團目前暫時駐紮在白俄羅斯境內。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

由普里格津率領的瓦格納傭兵組織自從6月政變失敗後,便將總部轉往白俄羅斯,而英國國防部則指出,瓦格納可能在不久後走向裁員或組織重組,以減輕財務壓力,因為俄羅斯政府很有可能不再資助該組織。

英國國防部在推特上指出,瓦格納集團自6月在俄羅斯發動叛變後,俄國當局已經採取行動,進而影響普里格津的商業利益。如今也傳出克里姆林宮很有可能將不再資助瓦格納組織。

▲英國國防部發文稱,克里姆林宮可能不會再資助瓦格納。(圖/推特)

一旦俄羅斯不再金援瓦格納,那麼最有可能資助瓦格納組織的下一個國家將是白俄羅斯,可惜的是,規模龐大的軍隊將嚴重消耗白俄羅斯有限的資源,因此這個選擇恐怕不會受到白俄羅斯內部支持。

與此同時,有大量瓦格納士兵正在波蘭與立陶宛間的狹長邊界「蘇瓦烏基走廊」(Suwalki gap),試圖偽裝成白俄羅斯的邊防人員協助非法移民進入波蘭領土,或是直接冒充成非法移民闖入。

為此,波蘭國防部長布拉查克(Mariusz Blaszczak)宣布,會將在波蘭與白俄羅斯接壤的東部邊境駐紮軍隊人數增加至1萬人。其中4000名士兵將為波蘭邊境防衛隊(Polish Border Guard)提供支持,另外6000名士兵則是後備部隊。

