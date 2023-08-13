美國女童遭「保姆兒子」開槍爆頭亡！　幼妹在旁目睹慘劇

▲潔妮絲遭保姆兒子持槍爆頭身亡。（圖／Facebook）



記者王佩翊／編譯

美國北卡羅萊納州一名11歲少年持槍擊斃一名由他母親照看的8歲女童，目前已經被關押進少年拘留所。儘管他還未被起訴，但調查人員表示，已有足夠的證據指控他過失殺人與竊盜槍枝，同時也已向青少年司法部門提交相關文件。

根據《紐約郵報》報導，不幸身亡的8歲女童潔妮絲（Jenesis Dockery）與妹妹因為父母工作繁忙，有時會被委託交給保姆照顧。7月25日當天，兩人再度被送到保姆家，怎知才過了1個小時，保姆的11歲兒子竟從家中翻出槍枝，並當場擊中潔妮絲的頭部。

潔妮絲被緊急送往醫院，然而在搶救2天後仍不幸身亡。調查人員指出，事發當時，潔妮絲年幼的妹妹就在現場目睹了行兇過程。而開槍的11歲少年則坦承，槍枝是在家中的保險箱找到，他知道保險箱的密碼，不過當時保險箱沒有上鎖。

潔妮絲的父親回憶道，事發當天他曾注意到，保姆的兒子不斷地觀察潔妮絲與妹妹，沒想到竟是這樣的後果。少年目前被關押在少年拘留所，雖然還未被起訴，不過根據多項證據顯示，他將面臨過失殺人與竊盜槍枝等指控。

當地警方已經向青少年司法部門提交相關文件，並希望能夠起訴這名少年。目前還不清楚少年的母親是否會面臨指控，包含並未保管好槍枝的罪名。