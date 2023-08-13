火噬汽車「有人受困」絕望慘叫　夏威夷倖存者：看見人肉在燃燒





▲夏威夷野火已造成89人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

夏威夷野火迄今奪走89條人命，是美國100年來最致命野火，拉海納鎮（Lahaina Town）災情慘重。倖存的當地居民回憶起逃命當下的過程透露，當時發現有汽車正在起火燃燒，受困車內的人不斷尖叫，「你可以看見他們的肉在燃燒，但我什麼都做不了」。

今日美國報報導，拉海納鎮陷入火海，民宅、工作地點全面燃燒，居民孔傑西（Jesse Kong）8日這天靠著一輛腳踏車，拚命地想找到一條可以活下來的路。但此時映入眼簾的景象令人絕望，他發現公路已經著火，只好轉向改走另一條路，儘管這條路上有個可能隨時爆炸的加油站。

孔傑西發現，民宅的火勢太過猛烈，使得周邊道路根本沒辦法通過，爆炸一直發生、殘骸不斷飛出，一整天下來風勢相當強勁。

▲強風助長火勢。（圖／路透）

突然間孔傑西的腳踏車被線纏住，停了下來，就在此時，他聽到尖叫聲，發現有人受困全面燃燒的汽車中，交通號誌砸在車上，根本無法靠近，「你可以看到他們的肉在燃燒，但我什麼也做不了。」

這一切宛如噩夢的場景真實發生，多輛消防車被遺棄，其中一輛的燈還開著，警示鳴笛聲還在響。孔傑西接到的最後一通電話，得知家人們已經安全，直到8日結束的時候，原本綠色的衣服早已被煙霧、灰燼染成棕色，儘管家被燒掉、卡車損毀，但家人們與寵物犬都平安活著。

▼野火肆虐毛伊島上的拉海納鎮。（圖／CFP）