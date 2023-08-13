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醫「無精症」崩潰求分手！妻嗆：別決定我的幸福　靠公公生下2兒

兒科醫「無精症」忍痛提分手⋯她怒嗆：別決定我的幸福　靠公公生下2兒子

▲捐精者是兒科醫師的父親。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

日本一名兒科醫師被診斷出無精症，因此向女友提出分手。不過女友並沒有放棄，堅持就是要結婚。最終2人透過親戚捐精的方式，擁有2個寶貝兒子，至於捐精者是兒科醫師的父親。

根據日本《讀賣新聞》報導，41歲的兒科醫師盛田大介患有白血病，疑似因為治療的副作用，被診斷出是無精症。由於他深知另一半妙子非常想要有小孩，因此哭著向對方提出分手，「對不起，我不能讓妳幸福，我被診斷出無精症，不能讓喜歡孩子的妳有孩子，我們分手吧。」

時隔一個月，妙子主動打電話給盛田大介。電話中她明確表明，「對我來說，最重要的是和你一起生活，不要自己決定我的幸福。」她也認為，組織一個家庭的方法不只一種，可以透過收養或精子捐贈來擁有孩子，「我會一直陪著你，我的愛人。」

後來，他們在生育診所的建議下，得知可以透過親戚捐精的方式。而盛田大介73歲的父親得知此事，也非常願意提供協助，「我會配合任何事情，當我的兒子被診斷出患有白血病並哭喊著全身痛時，身為父親的我卻無能為力，所幸兒子最後活下來，還成為一名醫師，我非常感謝妙子願意跟兒子結婚，只要他們2人幸福就好。」如今盛田大介與妙子擁有2個兒子，分別為9歲、6歲，一家4口非常幸福。

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