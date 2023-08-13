　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女子被水獺「狂咬5分鐘」血流不止　臉縫超多針：以為逃不出

女子被可愛的水獺攻擊。（示意圖／Pexels）

▲女子被可愛的水獺攻擊。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

在一般人認知中，水獺是可愛的超萌動物。不過美國一名女子近日被水獺襲擊，臉、手臂、耳朵等被咬5分鐘，讓她渾身是血，身體也縫了很多針。她直呼，「我不認為自己能從河中逃出。」

據《CNN》報導，羅伊斯（Jen Royce）和2個朋友去蒙大拿州的杰佛遜河（Jefferson River）玩，原本輕鬆有趣的夜晚卻變了調，3人待在河中被水獺攻擊，羅伊斯甚至來不及說出，你身後有一隻水獺這句話。

羅伊斯的臉、手臂、耳朵、手、腿和腳踝，被水獺咬了大約5分鐘，當她試圖踢開朋友身上的水獺，水獺繼續攻擊她。最終，水獺游走後，3人在不同的地方上岸。

羅伊斯表示，她不是要誇大，但事實就是她不認為自己跟朋友能從河中逃出。據了解，她們只有一支手機，用緊急模式求救，而搜救隊很難找到她們，因為身處偏遠地區。

女子滿臉都是傷。（圖／翻攝Jen Royce臉書）

▲女子滿臉都是傷。（圖／翻攝Jen Royce臉書）

羅伊斯回憶，那時她渾身是血，血不斷地從她的臉上和鼻子流出，還跟朋友說她愛大家，因為她認為如果閉上眼睛，就不會再起來。其中一名友人還跑了3.2公里去見搜救隊員。最後，她們幸運獲救送往醫院治療，3人接種多劑狂犬病疫苗，羅伊斯身體多個部位被縫合，臉部和耳朵也接受了手術。

事發一周，羅伊斯說，她現在回家了，傷口也癒合的良好，到目前為止沒有感染的跡象。對此，蒙大拿州公園表示，雖然水獺襲擊的情況很少見，但牠們可能會為了保護小孩或食物發動攻擊。

延伸閱讀
公園驚見「男女躺溜滑梯親熱」　媽媽秒帶小孩離開：有蟑螂太可怕
宜蘭哈士奇幹這事⋯被抓進警局「做筆錄」　不屑眼神曝光！正妹主人崩潰了
74%雲端發票存「非共通性載具」　審計部：不利對獎

ET快訊
樺達奶茶突PO公告！　招牌「2品項」改名了
66萬女優「成人展當眾爆哭」！　全場傻了
國泰60萬卡友注意！SOGO聯名卡將到期　5大權益遭調整
約摩鐵夜唱！女網友嚇喊「誰摸我」　轉頭驚見淫男交疊女友
丁寧萬里海邊目睹「兒子被捲走」　秒抓救生衣衝下水
一進房就有感！他大讚日本飯店「1舉動」：以後不選別家了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女子被水獺「狂咬5分鐘」血流不止　臉縫超多針：以為逃不出

他一刷銀行帳戶「瞬間多出28億」　急尋客服：我中樂透嗎？

對面燒毀地上冒煙！夏威夷教堂逃過火劫　網友驚呼奇蹟

遠端工程師一年在郵輪待300天　花費竟「比租房省」

8習慣讓你越來越窮！　這點最難改：只是自以為省錢

遺體緊抱愛犬！他開車逃難被夏威夷火海包圍慘死　陳屍汽車後座

快訊／夏威夷野火「攀升至89死」　美國史上最慘重野火

火海逃生第一視角！沿途「烈焰猛衝」吞噬街道　見女子倒地不敢救

卡努掃到俄羅斯！降下暴雨15城市緊急狀態　4000棟民宅泡水中

夏威夷野火2020「就曾有預警」！　西毛伊島風險飆破90%

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

基隆大武崙沙灘一天3死　 爸帶女兒玩香蕉船溺水亡

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

阮經天出車禍！「連切2車道」撞水泥車　現場照曝光「BMW車頭保險桿脫落」

女子被水獺「狂咬5分鐘」血流不止　臉縫超多針：以為逃不出

他一刷銀行帳戶「瞬間多出28億」　急尋客服：我中樂透嗎？

對面燒毀地上冒煙！夏威夷教堂逃過火劫　網友驚呼奇蹟

遠端工程師一年在郵輪待300天　花費竟「比租房省」

8習慣讓你越來越窮！　這點最難改：只是自以為省錢

遺體緊抱愛犬！他開車逃難被夏威夷火海包圍慘死　陳屍汽車後座

快訊／夏威夷野火「攀升至89死」　美國史上最慘重野火

火海逃生第一視角！沿途「烈焰猛衝」吞噬街道　見女子倒地不敢救

卡努掃到俄羅斯！降下暴雨15城市緊急狀態　4000棟民宅泡水中

夏威夷野火2020「就曾有預警」！　西毛伊島風險飆破90%

李玟傳曾在老公面前輕生！　知情人揭2內幕：還讓她自己住酒店

當眾脫褲！短髮妹蹲水溝「下空解放」屁股被看光　全場傻了

雨天出門上班...「一家三口」躺床睡翻　她嘆老公被搶沒人理自己

彰化女買緯創「超商面交投資款」　店員機警報案幫她保住30萬

太狠！八點檔用「古代酷刑」折磨　女星被水嗆到無法呼吸

中央地方合辦水保動森派對日　3000人擠爆九九峰動物樂園同歡

72歲婦誤信投資詐騙　面交+匯款被騙70萬...警緝獲西裝男車手

大鬍子快艇難登艦！　七六人決定強留哈登

李玟生前音檔再外流！　痛訴遭老公嫌「難搞難伺候」惹淚

快訊／彰化縣也淪陷！出現首例登革熱　筍農被蚊子叮咬染疫

國際熱門新聞

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

蜘蛛咬一口「勃起逾2天」　水電工痛爆直呼難以忍受

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

全球COVID-19新確診增80%　變異株EG.5發威

正妹登機遭阻　討拍被罵：想紅想瘋了

火海逃生第一視角　烈焰猛衝吞噬街道

哪國最愛台？中高所得國家4成對台有好感

馬斯克喬好史詩級場地？義大利證實

美國卡車司機年薪540萬　變最熱門職缺

韓女師教室輕生亡　曾目睹「家長嗆爆老師」

全球僅31例　女陰道流血「肝臟內」竟有胎兒

3歲童逃家衝麥當勞　母嚇到報案

空服員曝1細節可避免和親友坐超遠

日本全家便利商店退出泰國　7-Eleven主導地位增

更多熱門

相關新聞

賴清德將跟「9國正副元首」於巴拉圭聚首　破百代表團出席典禮

賴清德將跟「9國正副元首」於巴拉圭聚首　破百代表團出席典禮

副總統賴清德以總統特使身份出訪友邦巴拉圭，預計台灣時間15日出席巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮。據了解，賴清德預計會在典禮中，與9國元首、副元首級政要同台，同時也有機會與上百個國家代表團碰面，至於美方則規劃由部長級官員參與。

AIT主席妹妹結婚沒接賴清德！相約舊金山見　美方安排警車開道

AIT主席妹妹結婚沒接賴清德！相約舊金山見　美方安排警車開道

賴清德抵紐約　AIT執行理事藍鶯接機

賴清德抵紐約　AIT執行理事藍鶯接機

紐時：賴清德低調過境美國　展現穩健可靠形象

紐時：賴清德低調過境美國　展現穩健可靠形象

夏威夷度假慘困火海！勇媽抱3兒跳海逃生

夏威夷度假慘困火海！勇媽抱3兒跳海逃生

關鍵字：

水獺攻擊美國

讀者迴響

熱門新聞

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

離岸流！情侶大武崙沙灘游不回來　同天3死悲劇

300萬人領！勞動部8月發錢最高領4萬

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

快訊／5縣市大雨！　防雷擊強風

不是新冠！　醫：傳染力極強，一人中獎全家高燒

祖雄入境烏克蘭遭遣返！佳娜跟著回不去

13歲童玩節換裝　遭男更衣間暴打

雙颱大迴轉！　雨區擴大時間曝

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面