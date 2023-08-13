波蘭17世紀「吸血鬼小孩」遺骸出土　單腳上鎖防死者復生

▲波蘭近日出土一具「吸血鬼小孩」的骨骸。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

波蘭考古學家透露，研究團隊在墓地發現一具17世紀「吸血鬼小孩」（vampire child）的骨骸，臉部朝下掩埋、腳被三角形鎖頭上鎖，推測這些做法為了防止死者復生。

綜合商業內幕、鏡報報導，這具兒童遺骸研判介於5至7歲，是在波蘭皮恩村（Pien）一處未標記的大型墓地被發現，且距離此處約2公尺外的地方，也曾於去年發現一具「女吸血鬼」遺骸，她的腳趾掛著鎖、有一把鐮刀抵在她的頸部，意味著若她想要復活就會被砍頭。

這兩具遺骸均由波蘭托倫哥白尼大學（Nicolaus Copernicus University）研究團隊發現，團隊在該地點發現約30具遺骸，全都以類似手法進行埋葬。

A ‘vampire child' has been found in a cemetery of lost souls.



Archaeologists uncovered the 17th century skeletal remains with a padlock attached to its foot in the village of Pień, Poland.



Traditionally the padlock would prevent the vampire returning to claim more victims. pic.twitter.com/OYhAW3sbMO — Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) August 11, 2023

考古學家寶林斯基（Dariusz Poliński）透露，這些埋葬手法源自於民間信仰，迷信家庭出於對亡者「死而復生」的擔憂，通常會在死去親人的遺體進行安全措施，包括在腳上掛三角形的鎖，象徵著生命階段的結束並確保死者與地面相連，而臉部朝下埋葬代表控制死者咬向地面，避免傷害到活人。

寶林斯基說明，以類似手法埋葬的原因可能有很多，包括生前表現出怪異行為導致他人心生畏懼、患有不尋常身體疾病影響外貌或突然死亡。

利物浦約翰摩爾大學法醫人類學首席講師波里尼（Matteo Borrini）去年受訪時就曾說過，早在14世紀，吸血鬼埋葬手法在歐洲相當普遍，人們把吸血鬼與當時無法解釋的大規模死亡聯想在一起，但這些死亡如今看來可能是發生流行病或大規模中毒。