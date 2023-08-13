遠端工程師一年在郵輪待300天　花費竟「比租房省」

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遠端工程師一年在郵輪待300天　花費「比租房省」

工程師每年在郵輪上待300天。（示意圖／達志／美聯社）

▲工程師每年在郵輪上待300天。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

這樣比較省？美國一名工程師表示，他一年會在郵輪上待300天在海上遠端工作，郵輪費用其實不貴，還比租房省，因為能節省其他開銷，而夢幻的郵輪生活，也讓他慢慢懂得社交。

據《UNILAD》報導，古特里奇（Ryan Gutridge）表示，他是IT雲端工程師，從2012年就開始在家工作，因為遇到疫情，他試著搭郵輪遠端工作。2021年夏天，古特里奇訂了皇家加勒比海自由號，2趟4晚的旅遊，並選在9月出發。古特里奇回憶，那時他幾乎每周都在郵輪上，一切皆順利。

不過，古特里奇為了長期在郵輪上生活，他在去年計算了住300天的花費，跟他在佛羅里達州的房租加上垃圾處理費差不多。而郵輪之旅還有額外的福利，如免費WiFi和飲料，這讓他能節省其他開支。古特里奇表示，今年他的基本票預算約為3萬美元（約新台幣95.7萬元）。

雖然古特里奇沒有說明在船上都吃了什麼，但據了解，郵輪門票包括船上的大部分餐點。古特里奇通常在早上和下午開會，他會在吃午餐時社交，或在健身房和人聊天。古特里奇表示，他才在郵輪上住2年，就拿到皇家加勒比的頂級會員，甚至和一些乘客保持聯繫，之後他們會再度回郵輪找他，「我沒有孩子或寵物，在家工作很孤獨，所以我變得有點內向，而郵輪確實很有幫助，讓我變得更加會社交。」

據《Entrepreneur》報導，古特里奇談到，他會花20%時間到陸地上看醫生或找朋友，除非是遇到從未去過，或是真的很喜歡的港口，不然他都會選擇留在船上，因為需要忙工作。

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