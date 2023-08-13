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野火撲滅後還是不安全　「化學危害」遠超災區更難纏

▲夏威夷毛伊島野火已經釀成89人死亡，成為美國現代史上最慘重野火。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

夏威夷野火震驚全球，美國普度大學（Purdue University）環境土木工程教授惠爾頓（Andrew Whelton）指出，火勢撲滅後，除了斷垣殘壁、碎玻璃、外露鋼筋等可見危險以外，化學危害也將存在於空氣、水體、土壤、殘存建築物之中，儘管肉眼無法察覺，但其危害範圍恐怕遠超災區，並且持續多年、揮之不去。

惠爾頓指出，火災產生黑煙，即燃燒不完全的跡象，而塑膠、油漆、垃圾、水管、建材等物質，燃燒後可能產生成千上萬種化學物質，甚至釋出有毒氣體及粒子，一旦進入空氣，恐於降雨後落至地面滲進土壤，或者被人體吸入。舉例而言，苯、鉛、石棉、多環芳香烴（PAH） ，都是火災後在灰燼、河流、供水系統中的常見化學物質。

▲▼美國夏威夷野火、拉海納鎮（Lahaina）。（圖／路透）

如果人體接觸高濃度化學物質，恐怕造成立即性傷害，例如噁心、嘔吐、暈眩、紅疹及呼吸道問題等。夏威夷州公衛官員建議，若想要返回查看房屋殘骸，記得穿著包覆腳趾的鞋子、N95口罩、耐化學手套等防護設備。

值得注意的是，即使建築物被認為結構上很安全，也可能帶有汙染，因為粒子及煙霧可以透過裂縫、門窗及其他入口進入，附著於物體表面，或者滲入織物等，需要專業修復公司清潔或去汙。

▲▼夏威夷毛伊島拉海納鎮（Lahaina）野火前後對比照。（圖／路透）

此外，野火也會導致水汙染，塑膠管線或供水系統建材加熱後，可能分解並釋出化學物質，水壓失衡也導致汙染物更容易進入管道，這些都是簡單沖洗無法除去的。事實上，毛伊郡11日已對受災最嚴重的上庫拉（Upper Kula）及拉海納（Lahaina）發布「水源不安全」警告，要求居民只能喝瓶裝水，以避免有害化學物質風險。

惠爾頓認為，為了因應上述汙染，災後重建過程之中，水源及土壤的檢查與檢驗至關重要。他建議設置控制屏障，避免汙染水流入海洋，傷害環境與水生生物，也呼籲對殘骸進行特殊處理，切勿隨意棄置。

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