對面燒毀地上冒煙！夏威夷教堂逃過火劫　網友驚呼奇蹟

▲拉海納鎮一間教堂躲過火劫。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合外電報導

夏威夷野火迄今造成80人死亡，知名旅遊小鎮拉海納（Lahaina）災情嚴重，大火肆虐過後的景象更被形容成末日廢墟。不過當地一間教堂奇蹟般成功躲過火舌摧殘，讓網友驚呼是奇蹟，就連神職人員都感到相當震驚。

綜合檀香山星廣報、KIRO 7等報導，瑪莉亞拉納基拉天主教堂（Maria Lanakila Catholic Church）位在拉海納鎮市中心，建於1846年，並於1858年正式落成。在野火爆發之前，這裡提供許多服務，包括拉丁彌撒、遊客婚禮等。在拉海納鎮許多建築物被無情火舌燒毀之際，這間教堂躲過火劫。

依據TikTok流傳的影片，這座教堂看起來毫髮無傷，但當鏡頭一轉，其他地方被大火燒過，地上還在冒煙，對面的建築物早已燒毀，外牆出現焦黑痕跡。

教堂看似完好無損的這一幕，讓許多網友直呼這簡直就是奇蹟，就連附近教區的神職人員Terrence Watanabe也感到震驚，並稱教堂聖所與鄰近的神職人員住所未受損，「對我們來說，這就像是一個奇蹟」。

不過他也說，儘管教堂看起來一切安好，但很難說建築物實際上到底受到多大破壞，已知木製屋頂有些微受損，不清楚內部狀況，工程師可能認定建築物不安全，在進入屋內並做出評估之前，一切都不可知。