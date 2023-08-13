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火海逃生第一視角！沿途「烈焰猛衝」吞噬街道　見女子倒地不敢救

▲▼毛伊島居民逃離火海第一視角。（圖／翻攝推特@ChNajem）

▲毛伊島居民駕車逃離火海。（圖／翻攝推特@ChNajem，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國夏威夷州毛伊島（Maui）野火累計80死，一段居民逃生的影片在網路瘋傳，只見沿途房屋、大樹、汽車等一切熟悉事物都被火舌吞噬，橘紅烈焰不斷猛竄，彷彿隨時都會燒到鏡頭上，現場宛如煉獄。他們還看到一名女子倒臥路邊，不確定是生是死，但也不敢下車查看或救援。

▲▼毛伊島居民逃離火海第一視角。（圖／翻攝推特@ChNajem）

影片中，3、4名男性乘坐汽車逃逸，強勁狂風持續助長火勢與濃煙，幾乎一切都被燒剩骨架，眾人被嚇得不斷重複「我的天啊」、「天殺的」，甚至狂飆髒話，看見倒地女子時，幾乎快要情緒崩潰。

不少人質疑，拍攝者為何不願停車拯救倒地女子，甚至抨擊此舉自私又冷血。但也有人指出，女子看起來狀況極不樂觀，如果當時下車，恐怕所有人都會立刻陷入生命危險中，「我們必須停止批判並為他們所有人祈禱」。

另一位居民奇奇諾（Mike Cicchino）與妻子才開車離家15分鐘，就被當局設置的路障引導至災情最嚴重的臨海街（Front Street），不幸受困。他們一度棄車逃逸卻發現無路可走，於是躲進路邊廂型車的後座，試圖遠離烈焰與黑煙，而車外不斷傳來尖叫聲和爆炸聲。

奇諾諾深怕每一次呼吸都是最後一口氣，心想必須做好赴死準備，於是打電話給母親，訴說自己有多麼愛她，接著與電話那一頭的4歲女兒訣別，「我愛妳。要乖乖的。妳知道我會一直在妳身邊。」

不久後，奇奇諾與妻子發現火焰不斷逼近，於是決定賭一把，越過堤防跳入海中。接下來5、6小時，他都在堤防上幫助更多人跳海逃生，後來不僅胸腔疼痛，眼睛被燻到紅腫、快睜不開，甚至一度跪地嘔吐，最後終於被海岸警衛隊救起，在避難所與母親及女兒團圓。

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