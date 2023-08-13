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蜘蛛咬一口「勃起逾2天」　水電工痛爆直呼難以忍受

▲巴西流浪蜘蛛。(圖／取自維基百科)

▲巴西流浪蜘蛛咬到羅納德，令他生不如死長達2天。（圖／取自維基百科）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西流浪蜘蛛是世界上最毒的蜘蛛綱動物之一，被咬到的男性勃起可能長達數小時，嚴重甚至會導致死亡，而祕魯一名水電工先前在工作時「領教」過一次，他出現癱軟無力的情況，被人抬出工作場所，途中他發現自己勃起，直到第三天才「消腫」。

綜合外電報導，該名男子名為羅納德（Ronald），事件去年發生於他其中一名客戶在聖克魯斯的家中，當時他將手伸進天花板要將電燈泡轉緊，因為專心工作所以忽略了危險，「突然間我感覺到手指指尖有2個點刺痛，一邊一個點。」

羅納德表示，他很快就感覺到痛楚，其他同事還以為他在開玩笑，所以都笑了起來，但當他收回手時，「蜘蛛還深深嵌在我的指尖上」。他回憶，在短短20分鐘內，他的手指和頭部開始腫脹，手臂上的血管也愈發清晰，整個人冒冷汗，心跳愈跳愈猛，「然後我感覺到我整個身體變得愈來愈虛弱，漸漸地連路都不能走。」

眾人發現不對勁後將羅納德揹上船急忙送往鄰近醫院，途中羅納德不但感覺身體冒汗、顫抖，還清楚感覺到自己勃起，「整整持續了2天，到了第三天才開始恢復正常。」

期間羅納德接受疫苗、藥物等治療，醫師也開給他5天的處方箋，「幸好最後（症狀）都消失了，但我的手臂麻了一個禮拜，一整個月我都沒辦法移動我的手指頭。一切都太痛苦無法忍受了，這就是為什麼我會一直提醒人們，要非常小心這些蜘蛛。」

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