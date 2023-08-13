義大利確定上演「馬祖大戰」！官員證實：將舉辦具歷史意義活動

▲馬斯克（右）將與祖克柏（左）在義大利上演鐵籠大戰。（圖／達志影像／美聯社）
記者閔文昱／綜合報導
全球首富馬斯克（Elon Musk）邀約Meta創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）打一場鐵籠格鬥，對方也已經答應，馬斯克更透露，已與義大利總理梅洛尼和文化部長取得共識，將會在義大利一處「史詩級地點」舉行這場格鬥賽。對此，義大利文化部長也證實將會舉辦一場慈善格鬥賽，但地點不會是羅馬競技場。
馬斯克在今年6月30日曾在推特發文表示，「羅馬競技場有機會發生戰鬥。」讓外界猜測，他和祖克伯是否選定在羅馬競技場對決，不過當時義大利文化部則否認此項消息，表示未收到任何正式聯繫，還稱「如果祖克伯和馬斯克想在羅馬競技場演出，就必須提出非暴力的挑戰。」
然而，馬斯克似乎對於古羅馬元素情有獨鍾，11日又在原為推特的X上發文表示，已取得義大利總理及文化部長的同意，格鬥賽將會在義大利的「史詩級地點」舉行，屆時將由他和祖克柏的基金會主辦，而非終極格鬥冠軍賽（UFC）。他還強調，該場格鬥賽將全是古羅馬風格，不會有任何現代的東西，而直播的收入將會全數捐給美國退伍軍人相關團體。
The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023
Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.
I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.
消息一出，馬上讓引發全球網友關注，甚至將2人P圖成電影《神鬼戰士》（Gladiator）角色，期待上演一場真正的「古羅馬對決」。對此，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）則證實，已與馬斯克達成協議，將會舉辦這場「慈善與歷史意義兼具、且能夠留下美好回憶」的活動，但並未透露其他細節，僅稱地點不會是羅馬競技場。
此說法一出，馬上遭到義大利反對黨一陣砲轟，認為與2個富豪的幼稚行為隨之起舞會造成國家尊嚴和歷史的損失。不過，桑朱利亞諾則強調，該場活動會尊重、保護義大利的歷史遺產，帶來的收益也會捐贈給義大利兩大兒童醫院，預計將有幾百萬歐元能增添兒童疾病防治設施及研究，「這也是向全球宣傳義大利歷史與文化的重要機會。」
義大利《晚郵報》（Corriere Della Sera）更報導，若這場格鬥真的舉辦，地點可能會在龐貝（Pompeii）。
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