不爽伴侶出門沒通知！泰警醫院外失控開槍　被捕後稱：在打老鼠

▲泰國一名警員與戀人爭吵後，竟在醫院外隨意開槍。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名22歲警員因與戀人發生口角，而在曼谷一家醫院外憤而開槍。這名失控的警員隨後迅速被他的同僚逮捕，而他被帶走時，手裡還緊握著一把警用半自動手槍。

據泰媒The Thaiger報導，被捕的警員透露，他在當地12日清晨6時30分，發現他的護理師伴侶在未通知他的情況下就外出，因此深感被冒犯的他立刻前往伴侶工作的Phumiphol Aduldej醫院，試圖與對方當面說清楚。

然而，當他抵達醫院外時，他的伴侶卻拒絕與他見面，氣得這名警員當場拔出手槍，朝地面開槍發洩。案發後，警方迅速趕抵現場，而當地的副局長也親自逮捕了這名警員，並繳獲一把標有警盾標誌的9毫米手槍。

被捕的警員強調，他開槍只是為了發洩情緒，並無意傷害任何人，「我的槍口是朝著地面，而且是向一隻老鼠開槍的」。他的說法與現場目擊者的口供相同，一名現場目擊者指出，這名警員在醫院入口附近開槍時，把槍口指向了下方。

報導稱，這名未被公開身份的警員原本駐紮在那拉提瓦府（Narathiwat）的警局，而警方在逮捕他時，他身上還有13顆9毫米子彈。警方表示，他們將持續對此案展開進一步調查，而相關警員也將被指控無故攜帶槍支與在公共場所開槍。