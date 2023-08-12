蘭恩颱風恐「貫穿日本」！　新幹線罕見提前宣布：可能停駛

▲蘭恩颱風預計將貫穿日本。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本氣象廳預測，蘭恩颱風有可能在15日至16日間從近畿地區登陸，並貫穿整個日本，過程中預計帶來強風暴雨。JR西日本與JR東海也罕見地提前宣布，下周新幹線有可能停駛，希望民眾提早做好準備，以免影響出行計畫。

氣象廳指出，蘭恩颱風12日下午3時的中心位置在北緯28.9度、東經141.4度，正緩慢往西北方移動，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺，為強烈颱風（日本定義：最大風速大於等於44 m/s、小於 54m/s）。

根據預測，蘭恩預計15日就會從近畿地區登陸日本，儘管其威力會比目前稍微減弱，但是仍可能會帶來強烈風雨。

根據《讀賣新聞台》報導，JR西日本12日宣布，受到蘭恩颱風侵襲影響，山陽新幹線新大阪站至廣島站區間15日至16日間有可能會實施計畫性停駛。由於颱風路徑仍有可能出現變化，因此具體的停駛日期、時間以及影響範圍還須等待最新天氣預報出爐才能確定，因此也呼籲民眾應該隨時注意氣象廳預測。

事實上，新幹線提早宣布可能停駛，實屬罕見，不過民眾也稱讚JR的作法，因為13日至16日適逢日本盂蘭盆節連休，因此能讓民眾提前做好外出的備案，以免發生有家歸不得的慘況。

JR東海則宣布，東海道新幹線14日至16日間可能會有一段時間全線計畫性停駛，又或者是長時間的延誤。