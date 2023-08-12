世界「鬍子最長女性」　她留30cm天然落腮鬍！背後全因這疾病

記者張寧倢／編譯

來自美國密西根州的38歲女子亨妮卡特（Erin Honeycutt）9日以30公分的落腮鬍，正式獲認證為「全球蓄鬍最長」的女性。由於患有「多囊性卵巢症候群」（PCOS）造成荷爾蒙失調，她從13歲開始就長出鬍鬚，雖然也曾感到自卑，但她在新冠疫情期間開始蓄鬍，不使用任何產品，只花了2年就打破金氏世界紀錄。

▲美國38歲女子亨妮卡特（Erin Honeycutt）留了30公分的落腮鬍，創下「蓄鬍最長的女性」的金氏世界紀錄。（圖／翻攝自Guinness World Records）

根據衛報報導，金氏世界紀錄官方9日聲明指出，亨妮卡特的鬍子達到30公分長，正式打破了全球在世女性蓄鬍最長的紀錄，而上一位紀錄保持人為75歲美國婦人惠勒（Vivian Wheeler），鬍鬚長度為25.5公分。

金氏世界紀錄官方提到，亨妮卡特的落腮鬍是完全自然的，她沒有使用任何激素或藥劑刺激鬍鬚生長，而她之所以能夠長出長達30公分的鬍鬚是因為自小罹患多囊性卵巢症候群，荷爾蒙異常導致了毛髮過度生長，大約13歲開始長出鬍子，她嘗試過刮鬍刀、蜜蠟與各種除毛產品，從青少年到成年時期，每天得刮3次鬍子才會徹底乾淨。

然而，疾病不僅影響毛髮生長，亨妮卡特曾在2018年因腳傷引發細菌感染，被迫截除半條腿。後來又因為高血壓導致眼部中風，中心視野受到影響，只剩周邊視覺。不過她沒有因此頹靡不振，反而更加積極，醫生告訴她若抱持正面想法康復速度會快3%，她說這讓她成為「全世界最積極正向的人」，雖然沒有這項金氏世界紀錄。

亨妮卡特表示，部分視力喪失成為她不再剃掉鬍鬚的主要原因，再者她也很好奇自己留長鬍子會是什麼模樣，在伴侶鼓勵下她在美國新冠疫情初期開始蓄鬍，口罩禁令也有助於建立信心。對亨妮卡特而言，能以曾經感到羞恥的事情創造世界紀錄的感覺「真的很棒」，她還開玩笑說，留鬍子最好的一點是可以藏住雙下巴。