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不爽被告家暴！健身教練直播「行刑式爆頭」前妻　萬人目擊全過程

▲▼蘇萊曼諾維奇在Instagram直播他殺妻的全過程。（圖／翻攝自推特）

▲蘇萊曼諾維奇在Instagram直播他殺妻的全過程。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

波士尼亞健身教練蘇萊曼諾維奇（Nermin Sulejmanovic）為了對前妻進行報復，竟在家中將她行刑式槍決，還把整個兇殺過程直播在Instagram上。警方事後證實，這名男子在殺妻後，又殺害了自己的兒子與一名男子，並在被追捕期間射傷3人。

綜合外媒報導，蘇萊曼諾維奇在當地11日上午，於Instagram打開直播，並對著鏡頭表示，他將為觀眾們展示一個處決現場。接著，蘇萊曼諾維奇將鏡頭轉向被他打得滿臉受傷、渾身是血的前妻，並指控前妻將他的親生孩子藏匿了超過一周，還向警方檢舉他家暴。

隨後，他從桌上拿起一把手槍，朝前妻前額開了一槍，然後再將鏡頭轉向躺在地板的孩子，戲稱「有沒有人要來救這小孩呢？要到下一位囉！」報導稱，蘇萊曼諾維奇在逃避警方追捕時，又開了2次直播，實時向觀眾更新他的逃亡進度，還宣稱自己剛剛又殺了2個人。

警方後來證實，蘇萊曼諾維奇殺害的是一名男子與他的小兒子，而且他還在逃亡的過程中，打傷了一名警察和一男一女。最後，自知難逃法網的蘇萊曼諾維奇，在警察圍捕他前結束了自己的生命。

據報導，現年35歲的蘇萊曼諾維奇過去曾活躍於幫派活動，還曾因襲警與走私毒品被捕。雖然他恐怖殺妻的直播影片已被移除，但事發當時線上共有1.2萬人觀看，還有逾百人按讚。警方強調，所有在蘇萊曼諾維奇殺人過程中發表支持言論的人都可能面臨指控。

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