貝佐斯與未婚妻宣布「捐32億」　助夏威夷重建！

▲貝佐斯與未婚妻宣布，將捐出32億協助夏威夷災區重建。（圖／翻攝桑契斯IG）



記者王佩翊／編譯

美國夏威夷州毛伊島（Maui）野火狂燒，至今已造成至少67人死亡，火勢甚至燒到沿岸，導致大量民眾被逼得跳海逃生。曾在當地置產的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）則宣布，將與未婚妻共同捐出1億美元（約新台幣32億元），協助毛伊島重建災區。

根據《夏威夷今日新聞》報導，貝佐斯的未婚妻桑契斯（Lauren Sánchez）11日表示，「傑夫與我對於毛伊島發生的事情感到心碎，我們想到有如此多的家庭失去一切，而這個社區也遭受破壞。」因此他們決定建立基金，以便在未來數年內幫助毛伊島重建。

▲美國夏威夷毛伊島野火狂燒。（圖／路透）



報導指出，貝佐斯在毛伊島擁有一棟價值7800萬美元（約新台幣24億元）的房產。根據彭博富豪排行榜，貝佐斯目前身價高達1630億美元（約新台幣5.2兆元）。

現年59歲的貝佐斯與53歲的桑契斯5月傳出訂婚消息，不過事實上他們兩個自2018年就開始交往，當時貝佐斯還與前妻存在婚姻關係，直到前妻發現這段婚外情後，才在2019年與貝佐斯離婚，女方當時還成功分得一部分財產。而桑契斯本人也是2019年才結束上一段婚姻。